Así quedaron las llaves de la Copa Sudamericana 2026 ¿A quién enfrenta Millonarios?

En la mañana de este jueves 18 de diciembre del 2025 se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2026 en Paraguay. Por lo que ya se conoce, quiénes serán los rivales que se van a enfrentar contra los equipos colombianos, que en esta oportunidad serán el América de Cali, Atlético Bucaramanga, Millonarios y Atlético Nacional.

Actualmente, hay varios equipos que están luchando por meterse entre los 32 mejores en la fase previa. Por lo que hay varios que tienen la ilusión de llegar a ganar la copa e incluso ya están preparando a sus equipos para poder representar a Colombia en el torneo internacional.

Llaves de la Copa Sudamericana 2026

En el caso de Colombia, se viene uno de los clásicos más populares de todos los años y de este partido va a salir el equipo que representará al país en la Sudamericana. Por lo que Millonarios y Atlético Nacional se enfrentarán en un encuentro histórico y definitivo.

Teniendo en cuenta que Nacional salió primero en el sorteo, ellos serán locales, por lo que el cuadro embajador tendrá que viajar a Medellín para jugar en el Estadio Atanasio Girardot y definir el club que pasará al torneo internacional.

Por otro lado, el América de Cali tendrá que enfrentar al Atlético Bucaramanga, en esta oportunidad en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. El ganador de cada encuentro pasa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero por ahora no se tiene conocimiento sobre quiénes serían sus rivales internacionales.

Además, no se dieron a conocer las fechas y horas en las que se van a jugar estos partidos, por lo que solo en los próximos días se van a conocer nuevos detalles sobre cuándo será el partido único y decisivo que les dará paso a los equipos colombianos a este importante torneo.

Estas son las llaves de los otros países para la Copa Sudamericana

Chile:

Universidad de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Paraguay:

Nacional vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Perú:

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Uruguay:

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing

Venezuela

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos