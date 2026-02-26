Hora y dónde ver en VIVO HOY Millonarios vs. Pereira; vuelve el goleador a las canchas

Millonarios tiene un compromiso con todos sus hinchas y es que, después de varias semanas en donde han sumado, pero también han perdido, el cuadro embajador tiene que ganar si quiere seguir avanzando a la siguiente ronda. Por eso, en esta oportunidad, recibe a Pereira con el fin de quedarse con los tres puntos en casa y en esta oportunidad, con el regreso de uno de sus goleadores.

Esta es la fecha nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, un partido que cambió de fecha en dos oportunidades, primero por el estado de la cancha y después por petición del equipo de la capital. Ahora, llegó el día de sumar y ya los dos clubes se encuentran en Bogotá a la espera del partido en el Estadio El Campín.

Hora y dónde ver en VIVO Millonarios vs. Pereira HOY

El partido entre Millonarios y Pereira se va a jugar HOY 26 de febrero del 2026 a las 7:30 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá y va a tener transmisión en VIVO en WinSports+ en el canal por suscripción paga.

Sin embargo, también se puede conectar con la transmisión en VIVO de Rock N’ Gol de Radioacktiva y el diario AS, en donde va a poder seguir el minuto a minuto de todo lo que pasa en la cancha. Además, podrá conocer algunos datos curiosos de todo lo que pasa actualmente en la Liga BetPlay en la cuenta de YouTube del Diario As, desde las 7:00 p.m.

La gran sorpresa de la noche en Millonarios es que regresa uno de los goleadores de este semestre, el nuevo jugador, Rodrigo Contreras, quien se había lesionado en el partido contra Llanero. Pese a eso, ya estaría listo para volver al ruedo y seguir marcando, teniendo en cuenta que, junto a Leo Castro, es uno de los que más goles ha metido con la camiseta albiazul.

En el caso de Falcao García, seguiría en proceso de recuperación y podría estar listo para el partido de Nacional contra Millonarios el próximo cuatro de marzo. Pero nada de eso se ha confirmado por el momento.