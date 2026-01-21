Estos son los 10 equipos del FPC con plantillas más caras: Millonarios, Atlético Nacional y más

El FPC cuenta con una cantidad enorme de jugadores de talento indudable en el fútbol de Sudamérica y el mundo. Grandes equipos han acumulado nombres brillantes en su nómina, los cuales han ganado una popularidad notable.

Este talento ha aumentado el brillo de los equipos en la cancha, pero también les ha permitido aumentar el valor de sus nóminas, con las que han ganado trofeos brillantes.

Para poder representar de mejor manera esta situación, aquí les contamos cuales son los 10 equipos del Fútbol Profesional Colombiano con nóminas más caras.

El crecimiento de talentos en el fútbol colombiano

Para nadie es un secreto que en el FPC han llegado varios jugadores de talento notable en los últimos años. Jugadores de peso destacado han pisado las canchas del país, como ha sido el caso de Carlos Bacca, Radamel Falcao o Luis Muriel recientemente.

Muchos jugadores de experiencia europea han demostrado su disposición para rendir en el fútbol local. Esto ha potenciado el valor de varos equipos.

Sin embargo, también se ha dado la llegada de varios talentos nacionales, los cuales han surgido de manera emergente demostrando talento, pero también un valor económico notable en cuanto a su ficha.

Marino Hinestroza fue uno de los casos más recientes, jugador que salió del Atlético Nacional rumbo al Vasco Da Gama. No obstante, este es solo uno de los casos de grandes fútbolistas que se han hecho presentes en las raíces del FPC.

Los 10 equipos con las plantillas más caras del FPC

La lista de equipos con mayor valor en su nómina puede ser verificada a través de Transfermarkt. Esta plataforma estima el costo de los jugadores en el mercado de fichajes, según su rendimiento, edad y más factores.

La lista de las 8 más valiosas se presentan de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 23,63 millones de euros

2- Junior de Barranquilla – 16,25 millones de euros

3- América de Cali – 14,20 millones de euros

4- Deportes Tolima – 13,15 millones de euros

5- Deportivo Independiente Medellín – 12,60 millones de euros

6- Millonarios – 12,45 millones de euros

7- Independiente Santa Fe – 10,85 millones de euros

8- Deportivo Cali – 10,50 millones de euros

9- Once Caldas – 9,90 millones de euros

10- Inter de Bogotá – 9,83 millones de euros

Los jugadores más caros de estos clubes pueden ser encontrados en la página oficial de Transfermarkt.