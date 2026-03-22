Stanford ofrece gratis su curso de Python en 2026, ¿para quiénes? Es virtual y dan certificado

Cada vez son más las instituciones de educación superior que tienen cursos y programas gratuitos en donde los estudiantes podrán conocer un poco más sobre diferentes temas que los ayudarán a entrar al mercado laboral. En los últimos días, la Universidad de Stanford dio a conocer su nuevo curso de Python sin costo en donde los estudiantes se van a sentir como en Estados Unidos.

Además, van a poder aprender todo lo relacionado con la introducción a la programación, con clases con profesores de todo el mundo que se encargan de dar clases en esta institución de educación superior. Así podrá saber si quiere profundizar más en estos temas o si, por el contrario, este tipo de programas no es de su preferencia.

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¿Cómo inscribirse al curso de programación en Python GRATIS en Stanford?

Este programa va dirigido a todas las personas que quieran aprender un poco más sobre este tema, que para muchos es la carrera del futuro. Por eso, pueden ingresar tanto estudiantes sin experiencia como con conocimientos previos, que quieran profundizar en esto, sin tener que pagar mucho.

El curso es 100% GRATIS y cualquier persona con acceso a internet puede conectarse. Las personas pueden decidir el horario, pero, según mencionan en la página web de la institución educativa, necesitan al menos siete horas durante seis semanas. Es decir, muchas de las clases serán solamente virtuales, sin necesidad de conectarse en VIVO, pero debe estar al tanto de toda la información por parte de los profesores.

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Las primeras semanas, habrá un énfasis en Python, uno de los lenguajes de programación más conocidos en todo el mundo y de alto nivel que se viene usando en los últimos años. El curso cuenta con certificado y permite crear un portafolio con todo lo que se haga a lo largo del curso.

Tenga en cuenta que las clases darán inicio el próximo 20 de abril del 2026; todo el proceso de inscripción se hace en la página web de la universidad. Los encargados de las clases serán profesores jubilados, programadores de grandes industrias y estudiantes universitarios de últimos semestres.