Universidad Nacional abre cursos GRATIS para estudiar programación; así puede aplicar

En las últimas horas, la reconocida Universidad Nacional de Colombia reveló que tiene disponibles varios cursos para que personas de todas las edades puedan reforzar sus conocimientos en diferentes programas de educación. La gran novedad es que, en esta oportunidad, hay una gran oferta para aprender sobre diferentes temas.

Según mencionaron en las últimas horas, hay varios programas para estudiantes o profesionales de todas las edades que quieran mejorar su perfil profesional. Además, todos los cursos son 100% virtuales, lo que quiere decir que será aprendizaje autónomo que no requiere de muchas horas al día.

Leer más: Así puede acceder a cursos gratis del SENA en técnica vocal; son virtuales

Programas disponibles de cursos GRATIS en la Universidad Nacional

En esta oportunidad, se dieron a conocer varios cursos que tienen disponibles para mejorar sus habilidades en diferentes áreas. Entre los más importantes hay varios relacionados con tecnología e inglés.

Los programas son: Ciencia de datos energéticos, identidad digital, programación de Python a nivel básico e intermedio, sistemas difusos, entre otros. Todos los cursos estarán disponibles en la plataforma Coursera, sin ningún costo adicional, y no necesita tener formación en ningún programa en específico.

Seguir leyendo: La millonada que gana un vendedora ambulante de merch en un concierto en Bogotá; supera el mínimo

¿Cómo inscribirse en los cursos GRATIS en la Universidad Nacional?

Ingrese a la página web oficial de los cursos de Coursera de la Universidad Nacional de Colombia

Debe elegir entre los 13 cursos que están disponibles, que son los únicos que son 100% GRATIS

Haga clic en el botón de ‘Inscribirse ahora’

De clic en el botón ‘registrarse’ con sus datos personales en la plataforma, nombre completo, documento, entre otros.

Siga todas las instrucciones después de hacer la inscripción en el curso de su preferencia

Tenga en cuenta que todos los cursos tienen diferentes tiempos, exámenes y horarios en los que tendrá clases o talleres. Por eso es importante leer todo esto a la hora de hacer el proceso, con el fin de poder cumplir con los requerimientos para superar el curso.