Este es el hábito que puede dañar gravemente la batería de su celular: muchas personas lo hacen

La batería es uno de los elementos más importantes de su teléfono celular. A la hora de comprar un nuevo dispositivo, miles de personas se fijan en uno que cuente con buena duración en este aspecto, para así cumplir con sus tareas diarias.

Una buena batería puede asegurar que nunca esté incomunicado, y que así pueda tener acceso siempre a su tecnología, y las herramientas que esto implica.

Sin embargo, aunque elija un buen celular, un mal cuidado puede hacer que su batería sufra de una degradación más rápida de lo usual, y que así con el tiempo dure menos de lo que debería.

Esto puede ocurrir por varias prácticas que incluso llegan a ser habituales. Por ello, para que no le pase, aquí les comentamos una de ellas.

El hábito que puede dañar la batería de su celular

Sin lugar a dudas, al tener un teléfono celular de última generación, uno de los aspectos más importantes es mantenerlo cargado. Conectar su dispositivo a la corriente durante el día permite que este no se drene, y así pueda seguir usándolo.

Aunque esto parezca una tarea sencilla, tiene varios aspectos claves a tener en cuenta, sobre todo si quiere cuidar la salud de su dispositivo.

Un aspecto clave es en qué momento lo conecta, y durante cuantas horas. Sin embargo, no es el único elemento a considerar.

De hecho, existe la creencia de que conectar su dispositivo durante toda la noche puede llegar a dañarlo, aunque, en tecnología de último modelo esto es poco usual.

Donde está el elemento clave es en cargarlo con un conector original, lo que le asegurará que la carga sea rápida, correcta, y además de calidad.

Muchas personas caen en el hábito de realizar su carga con elementos de baja calidad, o que resultan ser imitaciones de dudosa procedencia.

Esto, aunque puede sacarlo de un apuro, puede representar un daño importante para su dispositivo, sobre todo si este llega a sobrecalentarse.

En algunos casos, algunas partes de su celular pueden verse gravemente dañadas, o incluso, es posible que el dispositivo sufra un cortocircuito, a causa de usar este tipo de cargadores que no están certificados.

Por ello, se recomienda usar cargadores de buena calidad, y que le permitan estar seguro de que su celular está en buen cuidado.