Alcaldía de Bogotá tiene curso gratuito de Formación en Sistemas Básico: Manejo Windows y ofimática

La Alcaldía de Bogotá impulsa nuevas oportunidades de formación gratuita durante abril de 2026 con una apuesta clara por la educación práctica. A través del Instituto para la Economía Social (IPES), la ciudad abrió inscripciones para varios cursos enfocados en fortalecer habilidades laborales, entre ellos uno clave: formación básica en sistemas y alfabetización digital.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca acercar la educación a poblaciones que históricamente han tenido menos acceso a procesos formativos. Vendedores informales, comerciantes de plazas distritales, emprendedores y sus familias pueden acceder a estos programas sin costo, con horarios flexibles y sedes cercanas a sus lugares de trabajo.

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Alcaldía de Bogotá tiene curso gratuito de Formación en Sistemas Básico

Uno de los programas más destacados en esta oferta es el curso de formación en sistemas básicos, diseñado para quienes desean adquirir competencias digitales desde cero. Este espacio académico permite a los participantes familiarizarse con herramientas esenciales como Microsoft Windows y programas de ofimática ampliamente utilizados en el entorno laboral, incluyendo Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint.

El curso también aborda habilidades fundamentales como la gestión de archivos, el uso del correo electrónico, la navegación segura en internet y conceptos básicos de seguridad informática. Estas herramientas permiten a los asistentes mejorar su perfil laboral y ampliar sus oportunidades en un mercado cada vez más digitalizado.

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¿Cuándo y dónde serán las clases?

Las clases se desarrollarán de manera presencial entre el 9 y el 24 de abril de 2026, en jornadas de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el Punto Vive Digital Veracruz, ubicado en el centro de la ciudad. La metodología prioriza el aprendizaje práctico, con acompañamiento constante para garantizar que los estudiantes incorporen los conocimientos en su vida diaria y actividades productivas.

Desde la dirección del IPES, Catalina Arciniegas reafirmó el impacto de estos programas al señalar: “La educación es el camino para formar proyectos de vida. Esa es nuestra mirada en la Alcaldía Galán”.

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En la misma línea, Jenyfer Juez, subdirectora de Formación y Empleabilidad, destacó la importancia de adaptar la oferta a las realidades de los beneficiarios: “Abril nos da tres oportunidades concretas de demostrarle a los vendedores y vendedoras informales de Bogotá que su formación es una prioridad. Que hay un lugar pensado para ellos, con horarios que respetan su trabajo y programas que responden a lo que realmente necesitan. Eso es lo que construimos aquí, proyectos de vida todos los días”.