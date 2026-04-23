El truco con el que puede liberar espacio de almacenamiento en WhatsApp: sin eliminar fotos ni videos

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad. Este icónico servicio de mensajería cuenta con una gran cantidad de usuarios alrededor del mundo, quienes lo utilizan para comunicarse con sus seres queridos.

Gracias a este uso cotidiano, es posible que esta aplicación le llene de forma excesiva el almacenamiento y cause que el uso de su dispositivo celular se vea comprometido.

Sin embargo, aquí les tenemos un pequeño truco con el que puede liberar rápidamente espacio de esta aplicación, y sin la necesidad de eliminar fotos o videos.

El truco para liberar espacio de almacenamiento en su WhatsApp

¿En algún momento ha recibido una alerta en su WhatsApp de poco espacio en su dispositivo? Este es uno de los males comunes de la tecnología actual.

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Gracias a su tecnología, y la amplia cantidad de archivos de peso que son enviados en este servicio, su almacenamiento puede llenarse rápidamente, al punto de imposibilitar el acceso a otras funciones.

Esto puede ser un absoluto dolor de cabeza. Sin embargo, la tecnología permite varias funciones que solucionan este aspecto de manera rápida y sencilla.

De hecho, hay un truco que le permite liberar algo de espacio, sin necesidad de eliminar fotografías, ni tampoco videos que pueden ser de su utilidad.

Si usted recibió esta advertencia, podrá ver que una de las opciones que ve es la de “administrar almacenamiento”. Esto lo llevará a poder ver los archivos que ocupan mayor espacio en su dispositivo.

Aquí podrá seleccionar aquellos que desea borrar, pero no tendrá la necesidad de elegir ni fotos ni videos, ya que se le mostrarán otros archivos como documentos, o incluso elementos repetidos que se encuentran en su celular.

Esto le permitirá liberar rápidamente espacio, sin necesidad de comprometer archivos de gran importancia en su día a día.

Otro truco que le permitirá evitar esto a futuro

Una vez que complete esta liberación de espacio, si quiere evitar que vuelva a llenarse rápidamente, hay otro truco que puede ser de gran ayuda.

Este se trata de configurar su dispositivo para que no descargue los videos o fotos de forma automática. Muchos de estos achivos son descargados apenas llegan a su celular, y pueden ocupar un espacio innecesario, sobre todo en grupos de gran actividad.

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Para esto deberá dirigirse a la configuración de WhatsApp en el apartado de ‘Almacenamiento y datos’. Allí podrá editar 3 opciones en la sección de ‘descarga automática’.

Si quiere evitar esta ocupación rápida de espacio, deberá escoger la opción de “ningún archivo” tanto en datos móviles, como en Wi-Fi e itinerancia de datos.