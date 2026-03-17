Hay 6 cursos de bases de datos, desarrollo web y más en Colsubsidio: Dan certificado y duran poco

Actualmente, hay varias personas interesadas en poder alimentar su hoja de vida con varios cursos que los ayuden a entrar al mercado laboral. Por eso, algunas entidades han dispuesto una serie de capacitaciones con el fin de que las personas puedan acceder a este tipo de formación completamente GRATIS y de forma virtual para poder aprender un poco más sobre diferentes temas.

En este caso, Colsubsidio dio a conocer su gran oferta de cursos totalmente gratuitos para todos los afiliados. Hay muchos que se pueden hacer de forma virtual y tienen una duración aproximada de 48 horas o más, según cuál sea el programa en el que quiera realizar la inscripción.

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Cursos GRATIS en Colsubsidio con certificación

Por medio de la página web de Colsubsidio, los usuarios van a poder acceder a una serie de cursos sobre diferentes programas. En esta oportunidad, en la oferta académica hay varios que están disponibles para personas de todas las edades que estén inscritas en esta caja de compensación; entre la oferta están:

Excel básico y modelamiento de datos

Excel avanzado y fundamentos de Power BI

Excel intermedio y desarrollo de capacidades analíticas

Fundamentos de lenguajes de programación

Cursos de transformación e infraestructura TI

Cursos de management estratégico

Fundamentos de CRM y gestión de clientes

Curso de Ciberseguridad y gestión de seguridad de la información

Tenga en cuenta que muchos de estos cursos no solo son de Colsubsidio, sino que, en algunos casos, van en alianza con otras universidades del país, que se encargan de profundizar un poco más en cada especialidad. Por eso, hay algunos que necesitan conocimientos previos para poder acceder sin problema y entender todos los conceptos básicos.

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La inscripción se hace por medio de la plataforma de MasterTech, en donde debe diligenciar todos sus datos personales y firmar una carta tanto de compromiso, como de libre tratamiento de datos. Allí van a verificar toda la información y si usted está afiliado a la caja de compensación familiar.

Para poder acceder a la certificación, debe asistir al menos al 80% de las clases, que en ocasiones son pregrabadas y en otras, sesiones en vivo. Todo esto, depende de cada universidad y la modalidad de cada uno de los programas académicos.