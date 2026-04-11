Nueva plataforma de streaming presenta los clásicos de anime; Dragón Ball, Naruto y más

Las producciones de anime se siguen posicionando como unas de las más vistas en el mundo, pues cada vez son más los usuarios que quieren aprender un poco más sobre todo lo que hace en la industria de Japón. Sin embargo, hay quienes no quieren ver lo nuevo, sino que les llama mucho más la atención todo lo relacionado con los clásicos, es decir, Dragón Ball, Naruto, cintas que se estrenaron hace varios años.

Pero poder ver este tipo de contenido es un poco complejo de encontrar en las plataformas de streaming. De hecho, algunas solo tienen episodios recientes, pero dejan de lado los éxitos que conquistaron a varios niños en los 90.

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Ahora, en Europa se lanzó una nueva plataforma de streaming que brinda todo tipo de contenido relacionado con anime desde la comodidad de su casa. Esta no es la única que existe, pues Crunchyroll funciona desde hace varios años; allí hay diferentes series y nuevas producciones, pero varios clásicos se quedan por fuera.

¿Cuál es la nueva plataforma de anime que presenta Dragón Ball y Naruto?

En Europa ya hicieron el lanzamiento oficial de la plataforma de streaming, ‘Anime Box’, en donde los usuarios podrán ver todo lo relacionado al anime clásico y antiguo doblado en español o en su idioma original; en caso de que este sea más de su agrado, son subtítulos.

Pero no solo tiene este contenido, sino que también presenta algunas películas clásicas de Dragon Ball, que es algo complejo encontrar en las otras plataformas. Este fue el caso de ‘Dragon Ball Z: La resurrección de F’, que no estaba disponible, pero ahora se puede ver por medio de esta nueva App.

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La aplicación está disponible para diferentes países y se puede descargar tanto en celular, tablet o Smart TV. El precio de la suscripción mensual es de 3,99 euros, en donde puede compartir su perfil con otra persona.

Después de ingresar, solo debe buscar en la plataforma la zona de ‘clásicos’, donde están todas esas producciones de los 90 y los 2000 que se posicionaron en todo el mundo y le dieron inicio a todo lo relacionado con la cultura del anime y el manga.