El gran truco con el que puede hacer que la batería de su smartphone dure más: es muy simple

¿Alguna vez le ha pasado que siente que la batería de su smartphone dura muy poco? Esto puede ser más común de lo que piensa. El uso de algunas funciones o aplicaciones puede drenar rápidamente la vida de su celular.

Aunque la capacidad de las baterías ha aumentado de manera notable en el último tiempo, el crecimiento de la tecnología también ha implicado una demanda mayor por parte de los dispositivos.

Si usted es uno de los que ha sufrido esto, les contamos que hay un truco bastante simple, con el que puede hacer que su la batería de su celular dure un poco.

El truco para que la batería de su smartphone dure más

El funcionamiento de la batería de los teléfonos celulares suele ser bastante simple. La realización de algunas tareas puede implicar un consumo mayor de estos recursos, hasta que finalmente se agotan.

Sin embargo, hay algunos trucos o detalles que pocos saben. Varios de ellos pueden permitir que guarde un poco de batería, incluso aunque suenen descabellados.

Actualmente la batería de los celulares permite acceder a varias configuraciones, como es el modo de ahorro, o varios aspectos con los que puede disminuir el consumo, sobre todo en funciones que no son requeridas en el momento.

No obstante, en este caso les traemos un truco que va más allá de estos ajustes. Con algunas situaciones es normal que se acumulen aplicaciones en segundo plano.

A veces los usuarios abren aplicaciones que olvidan, y a pesar de dejar de usarlas, las dejan en segundo plano. Usualmente se creería que esto implica un gasto mayor de batería.

Sin embargo, lo que pocos saben, es que se trata de todo lo contrario. En un principio esto si ayudaba a guardar batería, pero, nuevas optimizaciones del sistema operativo hacen que ya no sea así.

Al cerrar una aplicación, esta queda eliminada del uso del dispositivo en ese momento. Esto implica que si desea volver a abrirla, se llevará a cabo un proceso que exigirá mayor esfuerzo para el celular, y por ende, más gasto de batería.

Frente a esto, es mejor dejar estas aplicaciones en segundo plano, siempre y cuando no se trate de una cantidad excesiva.

Por último, también destacamos otros trucos para aumentar la duración de la batería de su celular es cargarlo con el cargador original. o no utilizarlo mientras esta carga se lleva a cabo.