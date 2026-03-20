MinTIC anunció cursos GRATIS sobre monetización avanzada en redes sociales; así puede aplicar

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) dio a conocer los nuevos cursos GRATIS que tiene disponibles en la actualidad. Todo esto con el fin de que las personas puedan ampliar sus conocimientos sobre diferentes áreas para que sea mucho más fácil acceder al mercado laboral.

En esta oportunidad, quiere ayudar a todos los jóvenes creadores de contenido y quienes quieran empezar a monetizar en sus redes sociales por medio de diferentes trabajos en las plataformas digitales. Además, no necesita conocimientos previos, pero sí muchas ganas de aprender, para poder obtener la certificación, tras finalizar todos los módulos.

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Cursos GRATIS de monetización de redes sociales con MinTIC. ¿Cómo acceder?

En los últimos días, MinTIC dio a conocer su nueva oferta académica en donde ofrece cinco cursos virtuales que estarán disponibles totalmente GRATIS y con una duración aproximada de 48 horas cada uno. Todos tienen clases pregrabadas, así que todos los interesados pueden inscribirse, pero ir aprendiendo a su propio ritmo, sin importar donde se encuentren.

Las inscripciones van a estar disponibles por medio de la página web de ‘Social Tech’, en donde va a poder elegir el curso que más se acomode a lo que usted quiere aprender. Pero todos están dirigidos a personas que quieran mejorar su perfil laboral y aprender un poco más sobre todo lo relacionado con la economía digital.

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Esto quiere decir que, entre la oferta académica, va a encontrar la opción de aprender sobre monetización, marketing, psicología, optimización, así que puede escoger entre los siguientes:

Monetización avanzada multiplataforma

Análisis y optimización

Psicología del consumidor para redes sociales

Marketing digital a través de redes sociales

Monetización de redes sociales

A estos cursos se pueden inscribir todas las personas de nacionalidad colombiana mayores de 18 años, que tengan acceso a internet y cuenten con un dispositivo digital, ya sea celular, tablet o computador, mediante el cual se puedan conectar a las clases.

Algunos cursos, tienen una duración de 48 horas, en donde 44 son pregrabadas, mientras que cuatro son charlas en vivo con expertos que se han dado a conocer por medio de sus redes sociales en los últimos años.