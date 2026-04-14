¿Dónde ver todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026? Canales con transmisión en directo

El Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA está cada vez más cerca de dar inicio. Este icónico torneo volverá a premiar al mejor equipo de balompié a nivel internacional, con partidos que entregarán grandes emociones.

Varios seleccionados se preparan para este torneo, al igual que los aficionados, quienes sueñan cada vez más con la posibilidad de poder seguir todos los partidos de este campeonato.

Si usted es uno de ellos, aquí les contamos donde podrá ver EN VIVO todos los partidos del Mundial de 2026 desde Colombia, con transmisión en directo.

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial de Fútbol 2026?

El Mundial de Fútbol de 2026 es, sin dudas, uno de los mejores atractivos de este año. Luego de la coronación de Argentina en 2022, 48 selecciones vuelven a soñar con alzar el máximo trofeo del balompié.

Más noticias: Figura de Colombia se descarta para el Mundial 2026: “No estoy en buen momento”

Brasil, Francia, España o Alemania son solo algunos de los favoritos a arrebatar la corona del equipo ‘albiceleste’ durante el verano de este 2026.

Esta icónica competencia será seguida desde todo el mundo, y por supuesto que, en Colombia no será la excepción. Varios fanáticos esperan con ansias poder vivir un mes a puro fútbol atentos desde sus hogares.

Si usted es uno de ellos, les contamos que tiene varias opciones de transmisión en Colombia. Los canales que tendrán estos partidos son: ESPN, Canal RCN, Caracol Televisión, WinSports y DirecTV.

Varios de estos tendrán una cantidad diferente de partidos, de acuerdo a los derechos televisivos, y también a los narradores que estarán disponibles para su emisión.

En lo referente a la mejor opción, cada caso varía según la preferencia que tenga. No obstante, si su deseo es seguir todos los partidos de la competencia, la mejor opción es DirecTV Sports, ya que es la única señal que contará con todos los encuentros.

¿Cuándo empezará el torneo?

Si usted es uno de los que está en plena cuenta atrás para el Mundial de 2026, les contamos que esta competencia está a muy poco de comenzar.

El primer partido de la Copa del Mundo está pautado para llevarse a cabo el próximo 11 de junio, cuando México se mida a Sudáfrica por el grupo A.

Más noticias: ¿Tiemblan Caracol, RCN y WIN? Nuevo competidor transmitirá el MUNDIAL 2026

Del mismo modo, les recordamos que el debut de Colombia está pautado para el 17 de junio, cuando choque ante Uzbekistán a las 9:00 p.m. de Colombia.