El extraño detalle de la lámina de James Rodríguez en álbum Panini del Mundial 2026: ¿Única en el mundo?

James Rodríguez será uno de los protagonistas del próximo Mundial del 2026. El astro colombiano ha brillado a nivel internacional, y se prepara para una nueva competencia con la ‘tricolor’ en la Copa del Mundo.

La figura que milita en el Minnesota United planea ser el capitán de los ‘cafeteros’, para nuevamente volver a demostrar todo su talento sobre la cancha.

La preparación para este torneo ha empezado por todo lo alto, y uno de los aspectos más emocionantes ha sido la llegada del álbum Panini de esta competencia.

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Colombia, por supuesto tiene su propia página, y James Rodríguez cuenta con su propia lámina en este álbum, y tiene una particularidad que la resalta sobre las demás.

La extraña curiosidad de la lámina de James Rodríguez en el álbum Panini

James Rodríguez cuenta con una actualidad ciertamente compleja en el fútbol de clubes. El mediocampista milita en el Minnesota United, pero no ha contado con la estabilidad necesaria.

Los minutos del colombiano en cancha han sido bastante limitados, y esto preocupa a los hinchas de cara a las semanas que restan para el comienzo del Mundial de 2026.

El astro consiguió su nuevo club en los últimos días de mercado invernal en el mundo del fútbol. Esto ha comprometido su forma física, pero también ha causado que su lámina en el álbum Panini tenga una curiosidad que la hace única.

En las últimas horas han salido a la venta los primeros sobres del álbum Panini, lo que ha causado que se viralicen las imagenes iniciales de este álbum y también de sus láminas.

Una de las más reconocidas en redes sociales fue la de James Rodríguez, una lámina que contó con una particularidad que sorprendió a muchos.

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El colombiano cuenta con su imagen en el álbum como cualquier otra, pero, el espacio donde debería indicar el club en el que milita James, está vacío.

Lo ponían sin equipo 😭 pic.twitter.com/ppeT15kko5 — Chipakerismo (REPETTO LIDER DEL CJNG) 🔟⭐️ (@Chipaburro) April 22, 2026

Es posible que esto se deba a que la lámina del colombiano se imprimió antes de que completara su fichaje por su nuevo club, o un simple olvido de diseño de Panini.

Claramente esto ha despertado la curiosidad de todos los fanáticos. Sin embargo, también ha demostrado la difícil actualidad que atraviesa James en el fútbol del momento.