Álbum Panini se adelanta con posible convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca de dar inicio, y los fanáticos han empezado con las costumbres de este campeonato, incluida la colección de su álbum de láminas. Panini lanzó su gran colección de figuritas como ya es costumbre.

Miles de fanáticos en el mundo han empezado a comprar su álbum, al igual que los primeros sobres para llenar esta colección.

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Gracias a esto, las redes sociales empezaron a filtrar las láminas de varios jugadores, y también como luce el diseño del álbum. Uno de estos resaltados fue la de la Selección Colombia, y aquí les mostramos los jugadores presentes y su diseño.

Así luce la página de Colombia en el álbum Panini del Mundial 2026

Colombia dirá presente en una nueva edición del Mundial, luego de su ausencia en el 2022. La clasificación de la ‘tricolor’ ha generado gran emoción, sobre todo por la posibilidad de poder apoyar a los ‘cafeteros’ en este gran torneo.

Parte de esta emoción también se basa en poder coleccionar las láminas de la Selección Colombia en el álbum Panini del Mundial.

Varios jugadores dirán presente en este álbum, y de hecho, ya se conoce quienes serán los protagonistas de dichas figuras coleccionables.

Quienes se presentan en dicha página son:

1- Camilo Vargas

2- David Ospina

3- Dávinson Sánchez

4- Yerry Mina

5- Daniel Muñoz

6- Johan Mojica

7- Jhon Lucumí

8- Santiago Arias

9- Jefferson Lerma

10- Kevin Castaño

11- Richard Ríos

12- James Rodríguez

13- Juan Fernando Quintero

14- Jorge Carrascal

15- Jhon Arias

16- Jhon Córdoba

17- Luis Suárez

18- Luis Díaz

Confirmado las selecciones sudamericanas en el album del mundial



Argentina

Paraguay

Colombia

Brasil



[1/2] pic.twitter.com/GrMQVj1gOd — gordito (ex)mercenario (@notluisdelpi) April 20, 2026

Sin lugar a dudas, varios de estos jugadores serán los protagonistas de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

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¿Cuándo debutará la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La participación de la ‘tricolor’ empieza a emocionar a los amantes del fútbol en todo el mundo de este deporte.

El equipo ‘cafetero’ jugará esta edición desde una fase de grupos en la que se medirá a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Su debut será el 17 de junio, cuando se mida al equipo uzbeko en el gran puntapié inicial.