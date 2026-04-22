Álbum Panini se adelanta con posible convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Colombia llega una vez más a una Copa del Mundo, y por ende, también a un nuevo álbum coleccionable de Panini.
Colombia llega una vez más a una Copa del Mundo, y por ende, también a un nuevo álbum coleccionable de Panini.
El Mundial de 2026 está cada vez más cerca de dar inicio, y los fanáticos han empezado con las costumbres de este campeonato, incluida la colección de su álbum de láminas. Panini lanzó su gran colección de figuritas como ya es costumbre.
Miles de fanáticos en el mundo han empezado a comprar su álbum, al igual que los primeros sobres para llenar esta colección.
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Gracias a esto, las redes sociales empezaron a filtrar las láminas de varios jugadores, y también como luce el diseño del álbum. Uno de estos resaltados fue la de la Selección Colombia, y aquí les mostramos los jugadores presentes y su diseño.
Colombia dirá presente en una nueva edición del Mundial, luego de su ausencia en el 2022. La clasificación de la ‘tricolor’ ha generado gran emoción, sobre todo por la posibilidad de poder apoyar a los ‘cafeteros’ en este gran torneo.
Parte de esta emoción también se basa en poder coleccionar las láminas de la Selección Colombia en el álbum Panini del Mundial.
Varios jugadores dirán presente en este álbum, y de hecho, ya se conoce quienes serán los protagonistas de dichas figuras coleccionables.
Quienes se presentan en dicha página son:
1- Camilo Vargas
2- David Ospina
3- Dávinson Sánchez
4- Yerry Mina
5- Daniel Muñoz
6- Johan Mojica
7- Jhon Lucumí
8- Santiago Arias
9- Jefferson Lerma
10- Kevin Castaño
11- Richard Ríos
12- James Rodríguez
13- Juan Fernando Quintero
14- Jorge Carrascal
15- Jhon Arias
16- Jhon Córdoba
17- Luis Suárez
18- Luis Díaz
Confirmado las selecciones sudamericanas en el album del mundial— gordito (ex)mercenario (@notluisdelpi) April 20, 2026
Argentina
Paraguay
Colombia
Brasil
[1/2] pic.twitter.com/GrMQVj1gOd
Sin lugar a dudas, varios de estos jugadores serán los protagonistas de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.
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La participación de la ‘tricolor’ empieza a emocionar a los amantes del fútbol en todo el mundo de este deporte.
El equipo ‘cafetero’ jugará esta edición desde una fase de grupos en la que se medirá a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Su debut será el 17 de junio, cuando se mida al equipo uzbeko en el gran puntapié inicial.
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