Este fue el último partido ganado por Colombia en un Mundial: han pasado casi 10 años

Colombia se prepara para su gran participación en la Copa del Mundo. El combinado ‘tricolor’ llega a este gran torneo, con la ambición de demostrar su alto nivel, y posicionarse como favorito a llegar a las últimas instancias.

El equipo ‘cafetero’ vuelve a jugar una Copa del Mundo, después de varios años de ausencia por haberse perdido la edición de 2022 en Qatar.

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El último partido disputado por el equipo colombiano en una copa del mundo data de hace casi 10 años. Por ello, para recordar esta última participación, les hablaremos sobre la última victoria de la ‘tricolor’ en este torneo, hasta el momento.

La última victoria de Colombia en un Mundial

Indudablemente, el camino de Colombia hacia la Copa del Mundo en los últimos años ha sido complejo. Para el año 2022, la ‘tricolor’ no puso conseguir su cupo, por lo que se quedó viendo el torneo desde afuera.

En este 2026 si consiguió su pase para una fase de grupos que disputará frente a Uzbekistán, Portugal y la República Democrática del Congo.

Esta será la primera vez que Colombia disputa un Mundial en 8 años, luego de su aparición en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En aquel momento, la ‘tricolor’ cayó derrotada en octavos de final frente a Inglaterra, en una tanda de penales que recuerda emociones tristes y oscuras para el combinado ‘cafetero’.

Luego de esta caída, Colombia completa 8 años de ausencia en el Mundial de la FIFA, por lo que su última victoria también está marcada por la misma distancia de tiempo.

El triunfo más reciente de la ‘tricolor’ en la Copa del Mundo data del 28 de junio de 2018, cuando se impuso a Senegal en la fase de grupos.

Los ‘cafeteros’ consiguieron esta victoria por 0-1, gracias a un importante tanto de Yerry Mina, que confirmó la clasificación de Colombia a octavos de final de 2018.

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Cabe recordar que en esa fase de grupos Colombia compartió zona con Japón y Polonia, en una etapa que terminó con 4 puntos luego igualar ante los ‘nipones’ y vencer a los europeos.

Colombia confía en poder refrescar estos triunfos, y lograr una participación memorable en 2026, cuando llegue a una nueva Copa del Mundo desde el 17 de junio.