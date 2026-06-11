¿Por qué la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará por primera vez en 3 países? Razón oficial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se toma toda la atención este 11 de junio, con lo que será el gran inicio de una competencia que promete emociones interminables. El primer partido será en México, donde la ‘Tri’ de dicho país se medirá a Sudáfrica.

Sin embargo, esta será solo la primera de 3 inauguraciones que prepara la FIFA para este torneo. Esto se debe a que, por primera vez, este torneo se llevará a cabo en 3 sedes distintas.

Más noticias: Estos son los mejores resultados para su polla del Mundial 2026 HOY 11 de junio, según expertos

En caso de que no conozca la razón, aquí les contamos el motivo detrás de este cambio en la Copa del Mundo, que ha desatado una gran cantidad de opiniones y polémicas.

¿Por qué el Mundial 2026 se jugará por primera vez en 3 países?

Indudablemente, el Mundial es el torneo más icónico en la historia del fútbol. Esta competencia ha dejado una cantidad importante de momentos legendarios e inolvidables para los amantes del balompié.

Sin embargo, para esta edición de 2026, la FIFA preparó varios cambios que generaron revuelo durante los últimos años en medio de la preparación.

El primero de ellos es que, este será el Mundial más grande la historia. Esto se debe a la expansión de equipos, que lleva el número de selecciones de 32 a 48.

Esto ha dado paso a que varios combinados regresen al torneo después de muchos años, e incluso haya algunos debutantes.

Claramente esto ha requerido un mayor esfuerzo logístico y de organización, que ahora deberá albergar más naciones, y también a más jugadores.

De hecho, esta es justo una de las razones por las que el Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, 3 naciones diferentes, para así facilitar dicha logística.

Estos 3 países cuentan con gran infraestructura, que permitirá dar paso a lo que será, indudablemente, uno de los mundiales más impresionantes de la historia.

Más noticias: Calendario COMPLETO de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos, días y horarios en Colombia

Cabe recordar que esta es la primera vez que 3 naciones comparten sede, aunque, no es la única en la que este torneo se lleva a cabo de forma multinacional. En 2002, Corea y Japón también hicieron doble sede.

Sin lugar a dudas este mundial se vivirá por todo lo alto en esos 3 países, pero, también se disfrutará en todo el planeta fútbol.