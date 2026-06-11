Estos son los mejores resultados para su polla del Mundial 2026 HOY 11 de junio, según expertos

El Mundial de 2026 llega al planeta fútbol, con la ambición de vivir por todo lo alto lo que será la mayor fiesta del deporte rey. 48 selecciones sueñan con llevarse el mayor trofeo de la FIFA, y el camino comienza este mismo 11 de junio.

Miles de fanáticos han girado su atención hacia los 2 partidos que marcarán el inicio este torneo. De hecho, muchos han empezado a llenar su polla futbolera con los pronósticos de esta competencia.

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Si usted es uno de ellos, aquí les tenemos los mejores resultados para poner en su predicción, y quedar como todo un experto del balompié.

Los mejores resultados para su polla del Mundial 2026 HOY 11 de junio

La polla futbolera es, por supuesto, una de las mejores tradiciones en año de Mundial. Amigos o compañeros de trabajo se reunen para dar sus pronósticos para el Mundial de 2026, y premian a quien acumule mayor cantidad de aciertos.

Todo iniciará desde este jueves, cuando los combinados de México y Sudáfrica choquen desde las 2:00 p.m. de Colombia.

Si usted no es experto del área futbolística, es probable que no conozca del todo a algunos países participantes de este torneo. Esto puede generar algunas dudas al llenar su polla futbolera.

Sin embargo, para este tipo de casos, las casas de apuestas pueden ser de gran ayuda. A partir de varios datos y estadísticas, estos sitios web llevan a cabo algunas proyecciones respecto a los resultados posibles.

Para el caso de este 11 de junio, hay 2 choques. El primero será entre México y Sudáfrica, mientras que el segundo tendrá lugar entre Corea del Sur y República Checa.

Ante estos 2 encuentros, las casas de apuestas marcan un claro favoritismo para los mexicanos, aunque con mayor inclinación hacia un triunfo por pocos goles.

Por otro lado, para el partido entre Corea del Sur y República Checa el panorama es más igualado. Las cuotas marcan una mínima diferencia hacia los asiáticos, aunque muy cercana al empate.

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Del mismo modo, este segundo choque también apuntaría a pocos goles. Frente a esto, los resultados más conservadores y probables para su polla futbolera indicarían una victoria para México y también para Corea del Sur, ambos con pocos tantos.

Las cuotas exactas de BetPlay para estos partidos son:

México (1.41)

Empate (4.60)

Sudáfrica (8.50)

Más de 2.5 goles (2.17)

Menos de 2.5 goles (1.66)