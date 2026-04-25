La Copa Mundial 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más emocionantes de la historia, con una edición ampliada y sedes repartidas en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. Para no perderte ni un solo partido, ahora puedes acceder fácilmente a un calendario completo de todos los encuentros directamente en Google Calendar.

Con solo un clic, tendrás fechas, horarios y enfrentamientos siempre a la mano, sincronizados con tus dispositivos. Lo mejor es que 5 minutos de cada enfrentamiento tendrá un recordatorio y así puede vivir cada momento del torneo con la máxima organización y sin perderte ninguna jugada clave.

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Link para acceder al calendario de Google del Mundial 2026

A través de redes sociales, más específicamente X (anteriormente Twitter), un usuario identificado como Daniel Agusto (@augustonarvaez8), compartió el link con todo el calendario de los partidos. Al ser directamente desde Google, no importa desde qué país se encuentre ubicado, pues la aplicación acomoda los horarios a la hora del lugar donde se encuentre.

Lo puede abrir desde su celular y allí encontrará: los equipos que se enfrentan y el canal por donde lo puede ver. Además, le llegará una notificación 5 minutos antes de cada juego, con el fin de que no se pierda ningún partido ni jugada. Además, el internauta aseguró ir actualizando hasta la ronda final.

Para acceder, tan solo debe hacer clic AQUÍ. El link lo dirigirá a otra pestaña y solo debe dar en añadir. Una vez lo haga, ya aparecerá en todo su calendario la programación de todos los partidos.

🚨La versión final con banderitas y canales en Colombia (falta Disney)

– Google adapta la hora con sus países.

– Para tener esta versión solo hay que abrir nuevamente el link.

– Sí lo voy a actualizar con la ronda final.

– Sí se puede abrir desde celular.https://t.co/UfjYsdoBzu pic.twitter.com/7rhhIU6VOa — Daniel Augusto™ (@augustonarvaez8) April 22, 2026

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Recordemos que en total serán 104 juegos, los cuales se disputarán entre el 11 de junio del 2026 hasta el próximo 19 de julio del mismo año. En la última fecha en mención se jugará la final que tendrá por primera vez un show de medio tiempo a cargo de Coldplay, show que tiene programado durar 25 minutos.