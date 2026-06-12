Canadá vs Bosnia y Herzegovina: hora y dónde ver EN VIVO el tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Después de una primera jornada imperdible en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá y Bosnia y Herzegovina se preparan para su debut en este torneo. Esta será la segunda inauguración en este torneo, con el comienzo de actividad en otras de las sedes.

Uno de los equipos más resaltantes de Concacaf debutará, y espera presentar su mejor cara ante uno de los representantes de la UEFA.

Si no quiere perderse ni un detalle de lo que será el tercer partido de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí les contamos el horario, y más detalles.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una cantidad enorme de emociones. México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa disputaron su primer partido.

Estos cuatro equipos dejaron su mejor nivel en la cancha. No obstante, toda esta expectativa ya pasó y llega el turno del segundo día.

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En esta fecha también habrá 2 encuentros que estarán imperdibles. Los primeros dos seleccionados que chocarán en el campo de juego son Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Por un lado los canadienses lograron su clasificación, luego de haber sido nombrados como país sede junto a México y Estados Unidos.

Como es costumbre, los anfitriones cuentan con el derecho reservado a participar. En el último tiempo, Canadá ha disputado varios amistosos, para llegar a gran punto de forma.

En el caso de Bosnia y Herzegovina, esta clasificación fue mucho más aguerrida. El equipo europeo logró su boleto luego de medirse en la fase de repechaje a Italia.

Esta selección definió esta instancia en una tanda de penales que dejó sin Copa Mundial de la FIFA 2026 a los tetracampeones.

Aunque todo este camino recuerda grandes emociones, todo ha quedado atrás. Ambos equipos fueron sorteados en el grupo B, junto a Suiza y Qatar.

Canadienses y bosnios serán los encargados de abrir este grupo, en una jornada que además tendrá shows musicales con estrellas musicales como Alanis Morissette.

Hora y dónde ver EN VIVO Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Si desea disfrutar de este segundo día de acción de la Copa Mundial de la FIFA 2026, les contamos que todo iniciará con este Canadá vs Bosnia y Herzegovina.

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El puntapié inicial está pautado para las 2:00 p.m., y su transmisión puede ser disfrutada en las señales de DSports, Paramount+, Win Sports y Disney+.