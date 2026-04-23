Polémica en el Mundial 2026: aliado de Donald Trump pide a FIFA reemplazar a Irán con Italia

A menos de dos meses del arranque del Mundial 2026, el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá enfrenta una controversia inesperada que mezcla política internacional y fútbol. La posible exclusión de Selección de Irán, ya clasificada por méritos deportivos, abrió un debate que involucra a la FIFA y a figuras cercanas al poder en Washington.

La polémica propuesta de Washington para reemplazar a Irán por Italia

El foco de la polémica surge tras la recomendación de Paolo Zampolli, asesor vinculado al entorno de Donald Trump, quien planteó directamente a Gianni Infantino la posibilidad de reemplazar a Irán por Selección de Italia. La propuesta, revelada por Financial Times, apunta a capitalizar el peso histórico de la Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, pese a su reciente fracaso en el repechaje europeo.

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“Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, expresó Zampolli. Sus palabras reavivaron la discusión sobre la influencia política en decisiones deportivas.

El contexto internacional añade tensión. El conflicto en Medio Oriente, donde Irán mantiene fricciones con Estados Unidos, condiciona el panorama. Incluso, el combinado asiático solicitó trasladar sus partidos fuera de territorio estadounidense, una alternativa que la FIFA descartó rápidamente. Paralelamente, las negociaciones sobre el Estrecho de Ormuz intensifican la sensibilidad del tema.

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Mientras tanto, Irán continúa su preparación tras lograr su clasificación en las eliminatorias asiáticas, sin renunciar a su plaza. En contraste, Italia carga con una crisis deportiva profunda: la derrota ante Bosnia y Herzegovina en la repesca de la UEFA selló su tercera ausencia consecutiva en Copas del Mundo, un hecho inédito para una potencia histórica.

¿Qué dice la FIFA sobre la propuesta de Washington de reemplazar a Irán por Italia?

Dentro de este escenario, Infantino mantiene un rol decisivo. Su cercanía con sectores políticos estadounidenses lo coloca en el centro de una posible resolución que podría sentar un precedente polémico en la historia del torneo.

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Si prosperara el cambio algo que hoy parece improbable Italia ocuparía el lugar de Irán en el Grupo G, donde figuran Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sin embargo, la FIFA aún guarda silencio, mientras el reloj avanza hacia el inicio del evento más importante del fútbol mundial.