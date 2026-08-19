El rock no ha regalado los mejores éxitos y lanzamientos de la mano con bandas que pasaron a la historia por sus sonidos en la guitarra que en pocas oportunidades se habían escuchado. De hecho, de la mano con estos éxitos, llegaron los solos en donde cada artista tenía la oportunidad de brillar de forma individual con su instrumento favorito.

Aunque muchos han pasado a la historia como los mejores, en donde no solo se destacan, sino que también toman protagonismo en medio de una canción. Por eso, te presentamos cuáles han sido los peores solo a lo largo del tiempo en los sencillos de rock, que no solo hicieron que nadie los quisiera escuchar, sino que también causaron muchos comentarios de expertos.

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Top 5 de los peores solos en la historia del rock

Cover of The Rolling Stone – Dr Hook: Sin duda, esta banda nunca pensó que serían algo normal al agrado de las personas, así que siempre sacaron a todos sus seguidores de su zona de confort con diferentes canciones. En esta canción muchos empezaron a hablar sobre el tema, asegurando que se trataba como de una burla en la que nadie creía que estaban hablando de esto, pues dicen que la interpretación no fue para nada positiva, al punto que muchas personas mencionaron que era como si estuvieran destruyendo la guitarra.

Milk It – Nirvana: La banda es una de las más aclamadas por cientos de los amantes del rock, pues no solo hicieron historia con todas sus canciones, sino que también mostraron una nueva faceta que sorprendió a todos. Kurt Cobain tocaba la guitarra. El artista decidió mostrar todo su talento en medio de su canción Milk It, pero hay quienes dicen que fue demasiado, pues hay quienes dicen que se trataría solo de una improvisación que no le agrado del todo a sus fans, usando unos tonos que sin duda, iban más allá de lo agradable.

Mother – The Police: Estos artistas decidieron mostrar una faceta completamente diferente ante sus seguidores, pues con efectos y sonidos crearon un sonido que nadie esperaba, sorprendiendo a todos de forma negativa, pues al final nadie quería escuchar estos sonidos de la guitarra. En este sencillo, se ignora por completo la voz de los cantante, pero el sonido del instrumento es muy fuerte, pasando por sonidos que parecen ir por el lado contrario de la canción.

Some Kind of Monster – Metallica: La banda es una de las mejores en todo el mundo, que pese a los años sigue siendo una de las que más recibe homenajes y premios por todo lo que han hecho a lo largo de su carrera. Sin embargo, en esta oportunidad, el solo no logró ser lo mejor pues la canción dura un poco más de ocho minutos, pero ese solo no conquistó a ninguno de sus fans, quienes en varias oportunidades han emitido criticas respecto a lo que fue el resultado final.

Fred Drust – Limp Bizkit: Estos artistas de nu-metal logró preocupar a todos sus seguidores con un sonido que ya nadie quería escuchar, en ese momento Fred Durst hizo todo lo que nadie quería escuchar, pues dicen que todo fue algo que incluso, ofendió las manos del cantante. Aunque muchos lo consideran una estrella de rock, muchos también afirman que no reconocen lo que hizo, pues parecía que hubiera dejado de lado todo y se ve como “maltrata” a la guitarra.