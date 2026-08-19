Cada vez falta menos para todo lo que será la nueva edición de Rock al Parque 2026, uno de los eventos musicales más importantes que se realiza en Bogotá y que en esta oportunidad celebra sus 30 años. Hace unos días se dieron a conocer a todos los artistas distritales que harán parte de este evento y ahora, abrieron la convocatoria para que todos los artistas puedan ser parte de este espectáculo.

Tal y como se viene haciendo desde hace varios años, en este festival de música rock, metal, punk, entre otros, no solo convocan a diferentes artistas que muestran su talento en medio del evento, sino también a otros que quieran contar historias. Por eso, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, dieron a conocer su nueva convocatoria para aquellos que no cantan, pero cuentan algo desde otro ángulo.

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Rock al Parque abre su convocatoria creativa para la celebración de sus 30 años ¿Cómo participar?

Ya está todo listo para lo que será Rock al Parque 2026 y es que solo falta dar a conocer cuál será el cartel oficial de este evento, en donde prometen sorprender a todos sus seguidores. Sin embargo, ahora se dieron a conocer todos los detalles relacionados con su nueva convocatoria para conocer a esas personas creadoras de historias por medio de crónicas, fotografías o videos que dejan en alto la celebración de estos 30 años del show.

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En esta oportunidad, esta convocatoria llevará por nombre ‘Maratón creativa de rock al parque’, en donde los periodistas, cronistas, fotógrafos, realizadores audiovisuales, entre otras personas, podrán mostrar todo lo que es este evento. Sin embargo, todo debe ser de una forma diferente, creativa e innovadora que muestre una nueva forma de ver todo lo que es este evento que marca a la capital del país año tras año.

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Son en total tres categorías, la primera es con la realización de una crónica, en donde por medio de un texto pueden narrar el desarrollo de este festival a lo largo de los años. Allí puede escribir sobre su experiencia, la participación en los eventos, enfatizando cómo esto se convirtió en un símbolo cultural y social que sin duda logra marcar la historia.

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La segunda tiene que ver con una serie de fotos e imágenes que puedan ayudar a las personas a entender todo lo que pasa en Rock al Parque y cuál es la esencia de todo eso tras 30 años de su primera edición. Finalmente, podría también participar al mostrar sus videos, en donde por medio de una pieza audiovisual se pueda ver toda la historia y participación de los ciudadanos en este importante festival.

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Los interesados en participar pueden hacer su inscripción hasta el próximo tres de septiembre del 2026, enviando una propuesta de lo que quieren hacer en el festival. Después, los expertos van a dar a conocer a las personas seleccionadas, quienes van a tener acreditación para cubrir el evento sin problema.