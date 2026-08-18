El rock ha evolucionado con los años, pero hay leyendas que sin duda siempre se han quedado con la mejor parte al ser reconocidas como importantes estrellas musicales que lograron marcar la historia de este género. Uno de ellos es Brian Johnson, el líder de AC/DC, que ha dado su opinión en varias oportunidades sobre quiénes son esos artistas que, sin duda, lograron marcar todo lo que ha pasado en el género.

Sin embargo, también se habla de todo el talento que él tiene en diferentes momentos, en los que brilla en el escenario con su fuerte voz, pero también cuando consigue encender a todo el público en medio de diferentes conciertos, donde se convierte en el gran protagonista. Pero esto no ha sido un impedimento para hablar de Paul Rodgers, quien es considerado uno de los mejores, y quien llegó a sorprenderlo por mostrar su talento que, pese a los años, sigue intacto.

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Brian Johnson de AC/DC habló de Paul Rodgers

El reconocido artista, fundador de bandas como Free y Bad Company, habló sobre sus colegas que han dejado en lo más alto el género y que, pese a los años, siguen siendo considerados los mejores de la historia. Esto, teniendo en cuenta que muchos expertos han hablado de la voz de este artista, quien tiene mucho talento, con una voz que logra sorprender a todos brillando en los escenarios.

Por eso, el líder de AC/DC reveló que, sin duda, este artista es considerado uno de los mejores, quien, pese a los años, no deja de ser uno de los mayores exponentes del género, al punto que aún recuerda cuándo fue la primera vez que lo escucho.

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“No puedo creer que ya pasaron más de 50 años desde que escuché por primera vez su voz aterciopelada cuando cantaba ‘The Hunter’. Era el himno de todos los pubs, clubs de obreros y ayuntamientos en Reino Unido”, aseguró el líder de AC/DC

Además, destacó que el artista siempre hacía todo lo que un verdadero cantante de rock, en donde se podía apreciar su presencia, el carisma que siempre les generaba mucha emoción y el tono de voz que, aunque muchos querían imitar, esto no fue posible.