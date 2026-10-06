Programación completa de Rock al Parque 2026 el 10, 11 y 12 de octubre; tome nota

Faltan pocos días para uno de los eventos de rock más importantes del año; en esta oportunidad, Rock al Parque celebró sus 30 años con un concierto por todo lo alto en el Parque Simón Bolívar de Bogotá y con entrada gratis. La cita es el próximo sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, con una programación que comienza desde muy temprano y termina en la noche, con el fin de llenar los días de rock.

Para la celebración de los 30 años, el evento va a contar con la presencia de bandas nacionales e internacionales que quieren destacar entre las mejores. Por eso, serán en total 60 bandas de Europa, América Latina, Estados Unidos y algunas agrupaciones distritales que harán de este evento algo que nunca se ha vivido en la capital del país.

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Además, en esta oportunidad las personas podrán disfrutar de una gran variedad musical, así que será la combinación perfecta entre el metal, punk, hardcore, indie, reggae, ska, rock alternativo, entre otros sonidos fuertes. También habrá un espacio especial para todos aquellos artistas distritales que pasaron la convocatoria y por primera vez llegan a este escenario para destacar por todo lo alto.

Programación completa de Rock al Parque 2026

Es importante mencionar que el evento dará inicio a las 2:00 p.m. y termina a las 10:45 p.m. en los tres escenarios. Así que la recomendación es que las personas vayan en ropa cómoda, preparadas para todos los cambios de clima que se puedan presentar durante el evento.

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Sábado 10 de octubre del 2026

Escenario principal

Solennium 2:00 p. m. a 2:40 p. m.

Narcocracia 2:55 p. m. a 3:35 p. m.

Veinre 3:50 p. m. a 4:30 p. m.

Hellbutcher 4:50 p. m. a 5:40 p. m.

Burning Witches 6:00 p. m. a 6:50 p. m.

Stratovarius 7:15 p. m. a 8:15 p. m.

Perpetual Warfare 8:35 p. m. a 9:20 p. m.

Apocalyptic 9:45 p. m. a 10:45 p. m.

Domingo 11 de octubre del 2026

Escenario principal

Niño Lobo 2:00 p. m. a 2:50 p. m.

Alto Grad 3:10 p. m. a 3:50 p. m.

Claudio Narea & Los Prisioneros 4:15 p. m. a 5:05 p. m.

Iseo & Dodosound 5:30 p. m. a 6:20 p. m.

Serú Girán por Lebón y Aznar 6:45 p. m. a 7:45 p. m.

Esteman 8:10 p. m. a 9:00 p. m.

Mon Laferte 9:30 p. m. a 10:30 p. m.

Lunes 12 de octubre del 2026

Escenario principal