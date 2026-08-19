La desesperada promesa detrás de ‘Back in Black’ de AC/DC: el verdadero y oscuro significado de su letra

‘Back In Black’ de AC/DC es uno de los grandes clásicos del rock. Esta canción ha encantado a todos los fanáticos de esta banda, sobre todo por la energía y el estilo icónico de este grupo que fue impreso en esta legendaria composición.

Para nadie es un secreto que, este grupo ha logrado impulsar buena parte de su fama y su carrera gracias a esta canción. De hecho, este himno ha viajado por varias fronteras, hasta inmortalizarse de forma sin igual.

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Sin embargo, algo que algunos desconocen, es que atrás de esta canción y de su letra hay una historia oscura, en la que la banda deja un relato que emocionó a miles de fanáticos, y aquí se lo contamos al detalle.

La desesperada promesa detrás de ‘Back in Black’ de AC/DC

AC/DC ha sido una banda que ha tenido que atravesar varios cambios a lo largo de su carrera. Este grupo ha tenido varias etapas de metamorfosis, gracias a ciertos miembros del grupo, y también a su estilo musical en si.

Uno de estos cambios bruscos ocurrió a inicios de la década de los ’80’s. Este grupo sufrió la perdida de su vocalista Bon Scott, quien falleció a causa de una intoxicación etílica.

La banda tuvo que afrontar esto luego del lanzamiento de ‘Highway to Hell’, uno de sus álbumes más exitosos como agrupación. Sin embargo, lo que el mundo no se esperaba es que del dolor de la banda surgiría ‘Back In Black’.

Este fue otro de sus grandes éxitos. Aun así, lo que algunos desconocen es que esto en el fondo guarda una historia oscura y de gran resiliencia para la banda.

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‘Back In Black’ es un tributo a Scott, en el que la banda festeja el regreso a la vida del grupo, pero también es una promesa desesperada. Ante el dolor de la partida de Bon, la banda se prometió no caer en el dolor, y sacar adelante AC/DC.

Lo demás es historia pura del rock. ‘Back In Black’ se convirtió en un baluarte icónico de la carrera de AC/DC, y una canción que cambió para siempre a esta banda, además de ser un gran tributo a la memoria del cantante con el que la agrupación dio el salto a la fama.