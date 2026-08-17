¿System of a Down regresaría a Colombia? Un nuevo rumor emociona a los fanáticos del rock

Los fanáticos de System of a Down en Colombia tienen nuevamente motivos para ilusionarse. La banda confirmó una presentación junto a Faith No More el próximo 15 de enero de 2027 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, una noticia que rápidamente comenzó a alimentar rumores sobre una posible gira por otros países de Sudamérica.

En Colombia, viene circulando desde hace meses: la posibilidad de que System of a Down vuelva a presentarse en el país durante el primer trimestre de 2027. Ya que se habría estado ofreciendo una fecha para que la agrupación regrese a territorio colombiano.

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¿System of a Down volvería con Faith No More?

Todavía no está confirmado que Faith No More acompañe a System of a Down en una eventual fecha colombiana, ni que exista una gira conjunta por toda Latinoamérica.

Lo que está confirmado es que ambas agrupaciones compartirán escenario en Río de Janeiro. El concierto fue anunciado como una presentación única y está programado para el 15 de enero de 2027. Para Faith No More será además su regreso a los escenarios después de casi una década: su último concierto fue en agosto de 2016.

Colombia ya está en el radar de System of a Down

System of a Down ya pasó por Colombia en 2025, como parte de su gira Wake Up! South America Stadium Tour, que también llevó a la agrupación por otros escenarios importantes de la región.

Ahora, el nuevo movimiento de la banda en Sudamérica vuelve a despertar las preguntas: ¿estará Colombia entre sus próximas paradas? ¿Será una nueva fecha en Bogotá? ¿Y llegará Faith No More con ellos?



