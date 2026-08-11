La canción perfecta de rock para bajar los nervios y calmar la ansiedad; ideal para escuchar en casa

Hay momentos en donde la ansiedad y la angustia se pueden apoderar de los pensamientos, causando mucho nerviosismo o tiempos de estrés. Desde hace varios años, cientos de expertos han dado a conocer que la música tiene el poder de calmar nuestra mente y ayudar a generar endorfinas que pueden traer calma.

Por eso, en esta oportunidad, le presentamos cuál es esa canción de rock que es perfecta para poder bajar los nervios y así calmar los niveles de ansiedad. Aunque los sentimientos que puede producir son diferentes en todos los casos, algunas personas han mencionado que este sencillo, sin duda, les ha traído algo de tranquilidad con solo escuchar los primeros segundos.

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¿Cuál es la canción de rock perfecta para calmar la ansiedad?

Uno de los éxitos de rock que podrían ayudarlo en estos tiempos difíciles, en donde la ansiedad y la angustia pueden apoderarse de su mente, es “Times Like These”, de Foo Fighters. Una canción que logra ayudar a quienes necesitan seguir creyendo, incluso en esos momentos que el panorama no es tan positivo.

Su traducción oficial es ‘En tiempos como estos’, en donde habla sobre todo lo que puede pasar en medio de situaciones difíciles, crisis o momentos en donde no la está pasando nada bien. Toda la canción contiene algunas frases que sin duda lo pueden motivar en solo minutos, pues habla sobre la importancia de agradecer por las personas que tiene cerca.

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En esta oportunidad, la canción cuenta con dos versiones, la oficial y una acústica, en donde los sonidos son un poco más bajos, así que esto ayuda a acompañar la letra y mantenerlo calmado en medio de la ansiedad. Para muchos, este sencillo es un claro himno de esperanza frente a todo lo que puede pasar en medio de la dificultad, sin dejar de lado el agradecimiento por lo que se tiene.

Hay quienes dicen que esta canción puede ayudar a que las personas recuperen un poco la calma durante cuatro minutos. Además, como esta, hay varias opciones que lo podrían ayudar y sin duda, marcar la diferencia en momentos de angustia.