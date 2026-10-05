¿Cuáles son las 2 canciones más famosas de Apocalyptica? Una es un magistral cover de Metallica

Faltan pocos días para lo que será el show de Apocalyptica en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en lo que será la celebración de los 30 años de Rock al Parque. En esta oportunidad, la banda de metal sinfónico busca sorprender a todos sus seguidores con una presentación que busca mostrar sus mejores éxitos, entre ellos, ese cover de Metallica que los llevó a ser muy populares.

La agrupación nació en 1992, después de que cuatro amantes de la música clásica se graduaran y dieran a conocer sus canciones de metal de una forma completamente diferente, usando instrumentos nunca antes vistos. Desde entonces, los artistas han viajado desde Finlandia a varios países del mundo donde las personas han quedado sorprendidas con su talento.

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Ahora, es la oportunidad de Bogotá y, si no conoce a esta banda, este es el momento ideal para que puedan escuchar dos de sus mejores canciones, que los llevaron a la fama total. Allí, Eicca Toppinen, Paavo Lotjonen y Pertty Kivilaakso demuestran que son amantes del violonchelo y que desde estos instrumentos pueden mostrar lo mejor del metal.

¿Cuáles son las 2 canciones más famosas de Apocalyptica?

Hace varios años, la banda decidió hacer un homenaje a Metallica con un cover que nadie esperaba, pero que sin duda cambió por completo el rumbo de la agrupación. Se trata de ‘Nothing Else Matters’, uno de los mayores éxitos de la banda, que decidieron hacer con instrumentos de música clásica en una versión que nadie esperaba escuchar.

Con una duración de cinco minutos, se puede escuchar un éxito de Metallica en una versión diferente, usando instrumentos como el violonchelo para dar vida a la letra. Tiene un sonido un poco más suave, pero que nada tiene que envidiar a la original; la han tocado en vivo en varias oportunidades y el video de uno de sus shows con esta interpretación ya tiene más de 6 millones de reproducciones en YouTube.

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Por esta misma línea, se encuentra la canción ‘I don’t care’ que hicieron junto a Adam Gontier; el sencillo de tres minutos fue todo un éxito en la historia de la banda, llevándolos a ser muy populares en la industria del metal. El video de esta canción tiene más de 41 millones de reproducciones en YouTube y se destaca como una de las mejores, con sonidos clásicos, pero fuertes y un video que dio mucho de qué hablar.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer cuál es el setlist oficial de la banda para su presentación en Rock al Parque, pero hay gran expectativa de que puedan tocar algunas de estas canciones. De hecho, hay quienes piden que el cover de Metallica sea uno de los infaltables para este show.