Los tres mejores discos de thrash metal de los 80 según expertos; hay dos de Metallica

Los 80 fueron los mejores años para la industria musical de thrash metal, en donde cientos de bandas se pudieron destacar con sus nuevas canciones que sorprendieron a cientos de fans en todo el mundo. En esta oportunidad le presentamos cuáles fueron los mejores tres discos de los 80 que los expertos consideran que cambiaron el rumbo de todo el género.

Ellos tuvieron en cuenta varios factores, entre ellos todo lo relacionado con nuevas propuestas, letras, diferentes sonidos, entre otras cosas que llamaron la atención de estas personas a la hora de elegir los mejores discos. Sin duda, una de las bandas que más se destaca es Metallica, quienes lograron posicionar dos de sus producciones que con el tiempo se convertirían en las mejores de la banda.

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¿Cuáles son los mejores discos de los 80?

Kreator: La banda lanzó su disco ‘Extreme Aggression’ en 1989 y se convirtió en este disco que llamó la atención de cientos de personas, no solo por su letra, sino por la forma en la que sus canciones se convirtieron en sencillos muy comerciales. Hay quienes dicen que este disco fue un antes y un después, en donde lograron tener un gran reconocimiento a nivel internacional y dieron a conocer la verdadera esencia de todo lo que hacían los artistas.

Metallica con su disco ‘Ride the Lightning’ que se lanzó en 1984: El disco que sin duda logró cambiar la historia de la banda y mostró la evolución de la banda que logró convertirse en una de las más rudas, con sonidos fuertes que incorporó sonidos que nadie se esperaba. Allí hacen una clara combinación de todo lo relacionado con un tono diferente, pero poderoso, y arreglando todos esos detalles de sus primeras canciones.

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El primer lugar al mejor disco de todos los tiempos es para ‘Master of Puppets’ de Metallica, el álbum que se lanzó en 1986 y se convirtió en el gran éxito del metal, donde Cliff Burton fue el bajista y se destacó como uno de los mejores, dejando huella entre los artistas. Canciones como ‘Master of Puppets’ y ‘Battery’ se posicionaron como sus mejores sencillos, con letras que lograron dar que hablar en todo el mundo y se convirtieron en las más escuchadas en esta industria.