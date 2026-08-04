La canción de rock que dura 10 minutos y le va a enseñar de historia; se estrenó hace 50 años

El rock no es solo uno de los géneros más relevantes, sino también aquel que con los años logró posicionarse por sus letras revolucionarias e históricas. De hecho, muchas de ellas lograron ser de las más escuchadas, mientras que otras fueron prohibidas debido a su contenido que, para algunos, no era lo adecuado para la época.

Este fue el caso de un sencillo de Led Zeppelin que, sin duda, pasó a la historia por hablar sobre todo lo que pasó en el pasado en Grecia. Incluso, nombran a varios personajes importantes de la mitología griega y fue publicado en 1976.

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Aunque muchos no la han escuchado completa, la canción es una obra maestra de historia que nadie esperaba. Se estrenó en 1976 y el disco tiene una duración de 10 minutos, pero sin duda vale la pena escucharlo de principio a fin por todo lo que cuentan en el sencillo.

Led Zeppelin decidió contar toda una historia que pocos esperaban escuchar y que tiene todo el estilo de la banda de principio a fin. Cuenta todo lo que pasó en la mitología griega, pero también se acompaña de los sonidos fuertes de la batería, la guitarra, que la llevaron a ser todo un éxito del rock en el mundo.

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La letra habla de todo lo que le pasó a Aquiles, uno de los personajes más importantes de la mitología griega, lo que se vivió en la Guerra de Troya y todo lo relacionado con este personaje que luchó hasta el final. Fue escrita entre todas en el grupo y se dice que su producción tardó varias horas, pues no fue algo fácil de lograr, en especial por la larga duración que llenó de miedo a más de uno, pensando que nadie la iba a escuchar y posteriormente siendo todo un éxito.