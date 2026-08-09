La canción de rock que logró aburrir a John Lennon; pidió dejar de cantarla en sus conciertos

El rock ha evolucionado con los años, pero sin duda hay canciones que siempre serán el recuerdo de esas canciones clásicas que lograron emocionar a todos los fans y pidieron a sus autores cantar varias veces en el escenario. Ese fue el caso de un éxito de John Lennon que logró convertirse en una de las favoritas del público, pero también en una que ya no quería volver a interpretar en vivo.

Así lo dieron a conocer varios expertos, quienes aseguraron que John Lennon era un fan de la música, amante de los múltiples sencillos que hizo a lo largo de su historia. Pese a eso, llegó un momento en el que sin duda se cansó de todo, en especial de una de sus canciones que sus seguidores le pedían interpretar una y otra vez en sus shows.

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¿Cuál fue la canción que John Lennon se cansó de cantar en vivo?

Según dieron a conocer los expertos, el éxito que no logró ser de su agrado y que en un momento ya no quería interpretar fue ‘Imagine’, una canción que se convirtió en una de las más escuchadas en todo el mundo con millones de reproducciones. Sin embargo, la cantó tantas veces, que en su momento ya no quería seguir interpretando este sencillo, pues decía que se sentía “aburrido”.

El álbum de Imagine se lanzó en 1971 y tenía una faceta nueva de los artistas en donde les daban esperanza a las personas por medio de sus canciones. Pero no solo eso, sino que eran libres, cantaban sin pensar en el otro, sino simplemente dejando fluir lo que pasaba en ese momento en su realidad.

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Hay quienes dicen que esta canción fue el himno mundial de la paz, a tal punto que, sin importar el escenario, siempre les pedían que la cantaran. Esto pasó de ser algo exitoso a algo que los cansó, así que ya no querían escucharlo, pues su significado emocional no era lo que estaban esperando.

Pese a todo esto, sí afirmó que estaba orgulloso de todo lo que fue esta canción, pero era un poco “aburrido” cuando tenía que cantarla hasta dos veces en un solo día. Así que intento variar su repertorio para que no sonara siempre igual y así sus seguidores pudieran seguir todas sus canciones.