Colombia vs Perú: hora y dónde ver EN VIVO a la ‘sele’ en un nuevo amistoso de fecha FIFA

La Selección Colombia vuelve al ruedo este 6 de octubre frente a Perú. El equipo ‘tricolor’ continúa su proceso de preparación deportivo, con el objetivo de mejorar su rendimiento deportivo de cara a próximos torneos.

El conjunto ‘cafetero’ ha destacado gracias a sus esfuerzos por ampliar su universo de jugadores, y mejorar su rendimiento deportivo.

Sin embargo, el último encuentro de la ‘tricolor’ culminó en derrota, por lo que ahora deberá buscar enderezar su rumbo en el cierre de la fecha FIFA.

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En caso de que no se quiera perder esta partido, aquí les contamos todos los detalles de este encuentro de amistoso internacional.

Los últimos amistosos de la ‘sele’

En los últimos meses la actualidad de la Selección Colombia ha generado gran polémica. Por un lado, el equipo ‘cafetero’ cayó en la Copa Mundial de la FIFA ante Suiza, lo que decepcionó a miles de fanáticos.

Desde entonces, el equipo colombiano ha empezado un proceso de recambio, sobre todo luego del anuncio de retiro por parte de James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero.

Para ello, los dirigidos por Néstor Lorenzo han concretado 3 amistosos en los que han empezado a perfilar nuevamente su preparación deportiva.

El primero de ellos tuvo lugar frente al combinado de México, contra quien igualó a 1. Sin embargo, la preocupación se ha apoderado de los hinchas después del segundo cotejo de exhibición.

Colombia cayó derrotada el pasado viernes 2 de octubre, en un partido en el que se midió a Paraguay, y que terminó con resultado de 1-0 a favor de guaraníes.

Aun así , el equipo ‘tricolor’ tendrá una nueva oportunidad, con el objetivo de mejorar su camino a los próximos torneos competitivos.

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Este encuentro será frente a Perú, en un choque donde dos equipos de la Conmebol buscarán demostrar su nueva artillería de cara a nuevos compromisos.

Hora y dónde ver Colombia vs Perú

Si desea disfrutar de este partido de la ‘sele’, le contamos que tendrá lugar este 6 de octubre, a partir de las 6:45 p.m, desde el NU Stadium de Miami.

La transmisión oficial del encuentro será a través de la señal EN VIVO de Gol Caracol, Canal RCN y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioactiva y AS.