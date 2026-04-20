Los 3 mejores videojuegos de Dragon Ball en la historia, según expertos: ¿Dónde jugarlos?

Dragon Ball es, indudablemente, uno de los animes más grandes en la historia de la industria. Esta producción de Akira Toriyama ha enamorado a miles de fanáticos alrededor del mundo, gracias a su carisma y entretenimiento.

Particularmente, el éxito de esta producción ha llegado a otras industrias, como ha sido el caso del cine, o de los videojuegos. En este último campo, varias producciones han encantado a los fanáticos de manera sin igual.

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Si usted es uno de los que disfruta revivir el mundo de Dragon Ball desde su consola, aquí les contamos cuales son los 3 mejores videojuegos de este anime, según expertos.

Los 3 mejores videojuegos de Dragon Ball, según expertos

Sin dudas, Dragon Ball ha tenido una cantidad enorme de éxitos en el mundo. El universo de Goku y los Guerreros Z ha encantado a toda una generación de fanáticos.

Esto se ha demostrado en varios aspectos, y los videojuegos son parte de ello. Títulos brillantes de esta franquicia han brillado en PlayStation, Xbox, Nintendo u otras marcas de consolas.

Allí el éxito de esta historia del anime ha logrado transmitirse de forma sin igual. Actualmente aun se sacan videojuegos de Dragon Ball, no obstante, hay 3 que ponen la vara del estándar bastante alta.

La crítica ha destacado a varios títulos de este anime en el mundo del ‘gaming’, pero, hay que resultan sobresaltantes, y aquí se los presentamos.

Según Metacritic, y su puntaje especializado en los videojuegos, el mejor título de Dragon Ball hasta ahora es el ‘Fighter Z’. Este lanzamiento se dio en 2018, y desde entonces, sus fans lo recuerdan con cariño.

Dicho videojuego puede ser disfrutado en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC y Xbox Series X/S. Su puntaje es de 87 sobre 100.

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En segunda plaza destaca el ‘Dragon Ball: Gekishin Squadra’. Este videojuego salió hace apenas meses y destacó por ser un modelo de batalla en línea 4 contra 4 que no se había visto en la saga.

Su puntaje fue de 81, y puede jugarse desde PC, PlayStation 5, Android y iOS, para disfrutar de este anime y sus batallas junto a sus amigos.

El último del top

Finalmente, el tercer mejor título de este anime en el mundo de los videojuegos, según los expertos de Metacritic es ‘Dragon Ball: Sparking! ZERO’.

Este lanzamiento se dio en 2024, y brilló en consolas de PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X/S y PC.

Dicho videojuego se lanzó con gran expectativa, con la promesa de repetir la fórmula del éxito de ‘Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 3’ en consolas modernas.

Aun así, la expectativa era mayor a lo que acabó ofreciendo el resultado, pero su puntaje le permitió obtener una nota de 81, al igual que el ‘Gekishin Squadra’.

Sin dudas, estos 3 videojuegos son de gran fama, y son una oportunidad imperdible para sumergirse en el mundo de Dragon Ball desde su consola.