5 videojuegos ideales para disfrutar en multijugador para PS5 y Xbox Series: juegue con sus amigos

El mundo de los videojuegos está listo para llenar de emociones el comienzo de este 2026. Miles de ‘gamers’ alrededor del mundo aprovechan estos primeros días para jugar a sus títulos favoritos en su consola.

Varios títulos brillan de manera notable, sobre todo por sus emociones y trama. No obstante, si lo que busca es jugar con sus amigos, debe fijarse en videojuegos multijugador.

Por ello, aquí les presentamos 5 videojuegos ideales para disfrutar del ‘gaming’ en multijugador, tanto en PS5, como también en Xbox Series.

5 videojuegos multijugador ideales para PS5 y Xbox Series

Desde el inicio del mundo del ‘gaming’, el multijugador es una de las modalidades favoritas para los fanáticos de los videojuegos.

Ya sea con PlayStation 1, Xbox, o Nintendo, la posibilidad de disfrutar títulos junto a tus amigos o familiares es una de las más emocionantes.

En la actualidad esto se ha mantenido, e incluso ha crecido de forma notable, sobre todo por la llegada de las modalides de juego online. Actualmente los videojuegos multijugador abundan, pero, en este caso resaltaremos 5 en concreto.

El primero de ellos es ‘Helldivers 2’. Este es un videojuego que puede ser disfrutado en PS5, en lo que es un shooter cooperativo, donde la comunicación es clave para que no se saiga de control.

En segundo lugar destaca, por supuesto, ‘EA Sports FC26’. Esta es una de las franquicias más reconocidas de la historia de los videojuegos de fútbol, previamente nombrada como FIFA.

Actualmente se encuentra en su entrega perteneciente a la temporada 2025-2026, con un videojuego que le permitirá emular los mejores partidos de fútbol junto a sus amigos.

La tercera plaza es para ‘Baldur’s Gate 3’, un título de RPG multijugador, donde podrá explorar un gran mundo, en el cual el liderazgo es clave.

En el penúltimo puesto resaltamos ‘It Takes Two’. Este es un título de plataformas, donde podrá disfrutar de varios obstáculos superados en conjunto.

Este título puede ser disfrutado tanto en PlayStation, como en Xbox, con un multijugador que puede ser jugado en una misma consola.

La última plaza es para ‘Street Fighter 6’, un clásico de los videojuegos de peleas llevado en las consolas actuales, con gran emoción para ti y todos tus amigos.

Sin dudas cada uno de estos títulos son brillantes, y es una posibilidad notable para disfrutar en este inicio de 2026 juntos a sus seres queridos en multijugador.