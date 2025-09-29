‘Dragon Ball Z Kai’ llega con nuevos episodios a Netflix: doblaje en español y fecha de estreno

‘Dragon Ball Z Kai’ ha sido uno de los animes más destacados de este siglo. Esta entrega muestra una versión revisada del legendario anime de Akira Toriyama que ha marcado a jóvenes, niños y adolescentes.

Aunque muestra las mismas sagas que ‘Dragon Ball Z’, esta entrega ha recibido el gran apoyo por parte de los fans, desde su lanzamiento inicial en 2009, hasta su cierre.

La última producción de este anime fue lanzada en el año 2015. Sin embargo, esta serie generó grandes novedades este 29 de septiembre, al revelar la llegada de sus últimos capítulos a Netflix.

‘Dragon Ball Z Kai’ llega con últimos episodios en Netflix

Para nadie es un secreto que ‘Dragon Ball’ es una de las producciones de culto del anime. Miles de personas se han enamorado de Goku y sus aventuras, las cuales han marcado época por largos años.

Sin embargo, en algunos casos ver este anime en la actualidad no está al alcance de todos. La opción más factible es Crunchyroll, aunque otros prefieren acceder a plataformas más comunes.

Ante este tipo de usuarios, la presencia de ‘Dragon Ball Z Kai’ o ‘Dragon Ball Daima’ en Netflix han sido grandes noticias, aunque el primero no contaba con sus capítulos en totalidad, al menos hasta el momento.

No obstante, si desea vivir al detalle las aventuras de Goku podrá hacerlo en su totalidad próximamente desde una plataforma mundialmente famosa como lo es Netflix.

El ‘saiyayin’ y los demás ‘Guerreros Z’ podrán ser vistos con ‘Dragon Ball Z Kai’ desde el inicio hasta el final en Netflix.

¿Cuándo será la fecha de estreno?

Según reveló esta plataforma, el estreno de los últimos capítulos de esta entrega será el día 15 de octubre, lo que permitirá disfrutar de este anime desde el episodio 1 hasta el 167 en doblaje español.

Claramente esto ha emocionado a miles de fanáticos del anime, quienes empezaron a contar los días para esta gran fecha de estreno.

Dicho lanzamiento suma gran terreno para el anime en el catálogo de Netflix. Grandes producciones ya cuentan con su lugar en esta famosa plataforma.

‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Hunter x Hunter’ son solo un ejemplo de esto, por lo que los fans confían en que este tipo de estrenos se den incluso con más asiduidad en esta gran plataforma.