Dragon Ball celebra 40 años con nueva temporada: todo lo que se sabe del regreso del anime

El 26 de febrero de 1986 se emitió en la televisión japonesa el primer episodio de Dragon Ball, la adaptación animada del manga creado por Akira Toriyama. Cuatro décadas después, la serie sigue siendo una de las producciones japonesas más conocidas en el mundo.

La historia se centra en Gokú, un guerrero saiyajin que protege a la Tierra de distintos enemigos mientras busca las esferas del dragón, objetos capaces de conceder deseos. Con el paso del tiempo, la trama sumó nuevos personajes, transformaciones y batallas que marcaron a varias generaciones.

El manga comenzó a publicarse en los años ochenta en la revista Weekly Shonen Jump. Dos años más tarde, el estudio Toei Animation llevó la historia a la televisión. La primera etapa del anime se emitió entre 1986 y 1989 y luego continuó con nuevas sagas, entre ellas Dragon Ball Z, que amplió el alcance internacional de la franquicia.

En América Latina, la serie se popularizó en la década de los noventa. México fue uno de los primeros países en transmitirla, y el doblaje realizado en ese país ayudó a que el programa ganara una base sólida de seguidores en la región.

Nuevas temporadas y un videojuego de Dragon Ball

Como parte de la conmemoración por sus 40 años, se anunciaron nuevas producciones que se estrenarán a lo largo de 2026. Una de ellas es Dragon Ball Super: Beerus, una versión actualizada del inicio de Dragon Ball Super, que llegará en otoño. También está prevista Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica, que adaptará el arco del “Prisionero de la Patrulla Galáctica”, situado después del Torneo del Poder.

A estos proyectos se suma el videojuego Dragon Ball: Age 1000, que tendrá como protagonista a un personaje aún no revelado.

Los anuncios se realizaron durante el Festival Genkidama, celebrado a finales de enero en Japón para recordar las cuatro décadas de la serie. Las novedades sorprendieron a los seguidores, ya que desde 2024, año del fallecimiento de Akira Toriyama, no se habían presentado nuevos proyectos relacionados con la franquicia debido a asuntos legales vinculados con los derechos de autor.