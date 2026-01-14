¿Cuántos capítulos tiene Dragon Ball en total? Tardaría más de 100 horas en verlo completo

Dragon Ball es uno de los animes más importantes y reconocidos de la historia. Desde su estreno en 1984, la serie creada por Akira Toriyama se convirtió en un fenómeno mundial que marcó a varias generaciones.

Sus personajes, batallas y trama lograron que la franquicia trascendiera la televisión y se mantenga vigente durante más de cuatro décadas. Actualmente, la saga sigue siendo una de los más vistas, comentadas y rentables en la industria del anime.

El crecimiento de Dragon Ball no se detuvo con el paso del tiempo. A la serie original le siguieron nuevas entregas, secuelas, películas y remakes que ampliaron su universo.

¿Cuántos capítulos tiene Dragon Ball?

Ver Dragon Ball de principio a fin no es tarea sencilla. Sumando todas sus series animadas, la franquicia acumula cerca de 800 episodios, aunque el número final depende de qué versiones se decidan incluir.

Este es el desglose principal:

Dragon Ball : 153 episodios, centrados en la infancia de Gokú.

: 153 episodios, centrados en la infancia de Gokú. Dragon Ball Z : 291 episodios, donde se desarrollan las sagas más conocidas.

: 291 episodios, donde se desarrollan las sagas más conocidas. Dragon Ball Super : 131 episodios, continuación oficial tras la saga de Majin Buu.

: 131 episodios, continuación oficial tras la saga de Majin Buu. Dragon Ball Daima : alrededor de 20 episodios, la serie más reciente estrenada en 2024.

: alrededor de 20 episodios, la serie más reciente estrenada en 2024. Dragon Ball GT: 64 episodios, una secuela alternativa que no forma parte del canon principal.

Sin contar Dragon Ball GT, el total ronda los 650 episodios. Para quienes buscan una versión más corta, existe Dragon Ball Z Kai, una edición remasterizada que elimina gran parte del relleno y reduce la serie a 167 capítulos.

En cuanto al tiempo necesario, cada episodio dura aproximadamente 20 minutos. Esto significa que ver las series principales supera las 190 horas de reproducción, y al sumar GT y las películas, el tiempo total puede superar fácilmente las 230 horas.

En términos prácticos, siguiendo un ritmo de tres capítulos por día, completar toda la saga llevaría cerca de siete meses. En cambio, con maratones intensivos de varias horas diarias, el recorrido completo podría hacerse en alrededor de un mes.