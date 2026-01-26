¿Cuándo sale Dragon Ball Super: The Galactic Patrol? Lo último de la SAGA más esperada

‘Dragon Ball Super’ ha sido uno de los animes más aclamados de este siglo. Esta nueva entrega de la icónica saga de Goku, Vegeta y compañía ha contado con un éxito notable, desde sus primeros episodios, hace 1 década.

El fin de este anime destacó de gran manera dentro de la industria, al igual que su continuación, ‘Dragon Ball Daima’. No obstante, pronto la saga ‘Super’ regresará al centro.

Así lo revelaron con la llegada de ‘The Galactic Patrol’, y para que no se pierda ningún detalle al respecto, aquí te contamos todo lo que se sabe.

La llegada de ‘The Galactic Patrol’ al universo de Dragon Ball

Para nadie es un secreto que Dragon Ball es uno de los animes más representativos e icónicos del mundo. Esta franquicia ha demostrada de manera notable su influencia, gracias al cariño demostrado hacia sus personajes.

Este anime ha acumulado una trayectoria sumamente extensa, e incluso, en este nuevo año se cumple el aniversario 40 de esta icónica trama.

Para celebrar esta festividad, los creadores de Dragon Ball preparan dos proyectos imperdibles. El primero de ellos, es ‘Dragon Ball Super: Beerus’, una entrega que promete una remasterización más detallada de la saga original.

Sin embargo, el que se llevó gran parte de la atención fue ‘The Galactic Patrol’, una entrega que llegará para estremecer el mundo del anime a nivel mundial, con la adaptación de ‘Moro’ uno de los villanos más conocidos de este universo.

Esta ‘patrulla galáctica’ promete grandes emociones, y aunque no se conocen mayores detalles de la trama, si se pudo ver un pequeño adelante con imágenes de Goku y Vegeta.

En dicha imágen se pudo ver a ambos héroes con su estilo clásico. Sin embargo, en su vestimenta muestran el logo de la que sería la ‘patrulla galáctica’.

¿Cuándo saldrá este anime?

Por el momento no se conoce la fecha exacta en la que saldrá a la luz ‘The Galactic Patrol’. No obstante, si hay lugar de lanzamiento para ‘Beerus’.

Esta ansiada remasterización está pautada para ser lanzada en otoño de este mismo año, por lo que se podrán ver nuevas aventuras de ‘Los Guerreros Z’ en la pantalla.