Los 3 videojuegos más esperados del 2026: PC, PS5, Xbox One y más consolas que los disfrutarán

La industria de los videojuegos ha vivido una gran cantidad de crecimiento notable y emociones en los últimos años. Miles de producciones han encantado a sus fanáticos sobre todo por la forma en que han marcado la niñez y adolescencia de varios fans.

En la última década nuevos lanzamientos han marcado un legado brillante, sobre todo por su innovación, y por la manera en que han estremecido a todo el mercado internacional.

En este 2026 se mantiene la expectativa alrededor de esta industria, y de hecho, hay varios lanzamientos que son sumamente esperados.

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Si no se los quiere perder, aquí les tenemos un ranking de los 3 videojuegos más esperados del próximo año.

Los 3 videojuegos más esperados de 2026

Los próximos años preparan grandes lanzamientos para estremecer a los fanáticos del ‘gaming’ en todo el mundo. Sagas de la talla de ‘Grand Theft Auto’ preparan nuevas entregas, con las que estremeceran a toda la industria.

Sin embargo, para esperar la salida del ‘Grand Theft Auto VI’ se debe esperar al 2027. No obstante, durante este año también habrá varios títulos imperdibles que son sumamente esperados.

Claramente como sucede cada año, las entregas anuales generan gran emoción. Un ejemplo de esto son ‘NBA 2K27’ o el ‘EA Sports FC27’, pero, también habrá otras sagas únicas que son ansiadas por los fanáticos.

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Un ejemplo claro de esto es el primer puesto ocupado por ‘Marvel’s Wolverine’. Esta entrega inspirada en el universo de este icónico superhéroe genera gran emoción y expectativa, alrededor de un lanzamiento que se dará el 15 de septiembre, pero, solo para PS5.

Este título será producido por los creadores de ‘Marvel’s Spider-Man’, por lo que la emoción es total, sobre todo por el éxito de esta producción.

La segunda plaza es para ‘Pragmata’. Dicho nombre le corresponde a un videojuego producido por Capcom, un título que prepara una trama imperdible para la ciencia ficción, disfrutable desde Nintendo Switch 2, PS5, PC y Xbox Series X.

Esta entrega estará ambientada en el espacio, en un escenario apocalíptico que permitirá vivir emociones estremecedoras desde el próximo 17 de abril cuando se lance de forma oficial.

Finalmente, el último puesto es para ‘Star Citizen’. Este es un título que también está enfocado en el espacio, aunque este centrado en la simulación.

Gracias a la manera innovadora en que estaría producido. Este videojuego será lanzado este 2026, aunque no está decidida la fecha exacta.