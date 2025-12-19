Así podrá jugar FIFA en Netflix y vivir la emoción del Mundial 2026; sin consola y desde el celular

Netflix anunció que sumará a su plataforma un videojuego oficial de FIFA, el cual estará disponible durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juego permitirá a los usuarios vivir el torneo desde otra perspectiva, ya que podrán jugar partidos de fútbol sin necesidad de una consola y usando solo el celular o el televisor.

Este nuevo videojuego hará parte de Netflix Games y llegará en plena temporada del Mundial, cuando el fútbol concentre la atención de millones de personas en todo el mundo. La propuesta está pensada para que cualquier usuario pueda jugar de forma sencilla y sin tener una consola.

Le puede interesar: Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA; el grupo I es el de la muerte

El videojuego de FIFA que llega a Netflix

El videojuego es desarrollado por el estudio Delphi Interactive en colaboración con la FIFA y Netflix Games. Se trata de un simulador de fútbol con controles simples, fácil de aprender y diseñado para partidas rápidas, aunque con opciones para quienes quieran dedicarle más tiempo.

Según lo informado, el juego buscará representar la emoción del Mundial 2026 de una manera accesible. Estará disponible sin costo adicional para quienes tengan una suscripción activa a Netflix y permitirá jugar tanto en solitario como en línea con amigos.

Desde la FIFA señalaron que este proyecto hace parte de su objetivo de llegar a más aficionados a través de plataformas digitales, mientras que Netflix indicó que lo que quieren es integrar los videojuegos a la experiencia habitual de sus usuarios.

Mire también: Netflix compró Warner Bros y Discovery: ¿Qué pasará con el catálogo de las plataformas?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gianni Infantino – FIFA President (@gianni_infantino)

¿Cómo jugar FIFA en Netflix?

Los usuarios podrán acceder al videojuego de FIFA directamente desde la sección de Netflix Games. Para jugar no será necesario contar con una consola como PlayStation o Xbox.

El juego estará disponible en dispositivos móviles, como celulares y tabletas. Además, también se podrá jugar desde el televisor, usando el teléfono móvil como control.

En resumen, cualquier persona con una cuenta de Netflix y un dispositivo compatible podrá jugar este FIFA durante el Mundial 2026, sin descargas externas ni pagos adicionales.