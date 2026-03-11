Esta es la franquicia más vendida en la historia de los videojuegos: ha hecho historia y marcó a miles

Dentro del mundo de los videojuegos existen varias franquicias y sagas que son absolutamente históricas. Una buena cantidad de producciones se han convertido en éxito total, y han llegado a enamorar a su público de forma interminable.

Títulos de todo tipo han encantado a miles de fanáticos, y de hecho, se han convertido en éxitos no solo generacionales, sino también comerciales.

Para hablarles sobre esta influencia, en esta ocasión les destacaremos cual es la franquicia más vendida en la historia de los videojuegos a nivel mundial.

La franquicia más exitosa en la historia del ‘gaming’

Sin lugar a dudas, la llegada de los videojuegos ha sido uno de los mayores cambios para la humanidad y la tecnología. Desde hace décadas varios amantes del ‘gaming’ han podido disfrutar de este tipo de entretenimiento.

Títulos de todo tipo han dominado épocas, con presencia en consolas de la talla de PlayStation, Nintendo, Xbox, SEGA y más marcas históricas.

Varias franquicias se han convertido en leyendas, e incluso, muchas de las sagas del mundo de los videojuegos han llegado a manejar cifras astronómicas de dinero.

Sin embargo, hay una en particular que se lleva la corona en este apartado, y se trata de, nada más y nada menos que, Super Mario Bros.

Desde tiempos lejanos, Mario Bros ha dominado al punto de los videojuegos, al punto de ser popular incluso para quienes no son amantes del mundo ‘gaming’.

Cabe aclarar que este icónico personaje se divide en 2 franquicias. La primera de ellas es Mario Bros propiamente, donde se incluyen títulos como ‘Mario Party’ o ‘Mario Kart’.

Mientras que la segunda división es para ‘Super Mario’. Esta es la icónica parte de videojuegos de plataformas, siendo esta con la que el fontanero italiano se hizo más reconocido.

Mario Bros acumula más de 800 millones de copias vendidas entre todos sus videojuegos. Mientras que Super Mario llega a más de 400 millones.

Esto, sin dudas, corona a Mario Bros como el rey de los videojuegos, y el personaje más icónico de esta industria que mueve masas.

Fuera de este apartado, la franquicia con mayor éxito es Pokémon, posicionada en el tercer lugar, y también con más de 400 millones de copias vendidas entre todas sus entregas.

¿Cuántos videojuegos tiene Mario Bros?

Sin lugar a dudas, el universo de Mario Bros es enorme. Grandes títulos han brillado dentro de esta industria, y su cantidad de entregas llega a ser inolvidable.

Actualmente, Mario cuenta con 144 juegos en total, aunque las versiones de estos llegan a ascender a más de 200, por lo que esta saga posee un recorrido indudable.