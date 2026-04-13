¿Qué es ‘Playground’? Así funciona la nueva plataforma de videojuegos de Netflix a nivel mundial

Netflix es, sin dudas, una de las aplicaciones más grandes del mundo en la actualidad. Esta plataforma de streaming ha encantado a miles de personas, sobre todo por la forma en que ha presentado entretenimiento interminable.

Películas y series de talla mundial han presentado una cantidad enorme de reconocimiento dentro de Netflix, lo que ha convertido a esta aplicación en una de las más destacadas y queridas de la industria de los ‘films’.

Sin embargo, Netflix buscaría expandirse en el próximo tiempo, y los videojuegos serían el siguiente horizonte que exploraría esta plataforma. De hecho, esta franquicia ya reveló una nueva app con la que podrá disfrutar del ‘gaming’.

¿Qué es ‘Netflix Playground’?

‘Netflix Playground’ se trata de una de las apuestas más ambiciosas del reconocido servicio de streaming. La plataforma de la letra N llega con una gran innovación, en lo que será un espacio para que sus usuarios disfruten del ‘gaming’.

Esta será una plataforma en la que Netflix promete permitir que niños disfruten de los videojuegos, sin anuncios, y de manera destacada.

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Este es un servicio al cual podrá acceder, siempre y cuando tenga una suscripción a Netflix, ya que este servicio vendrá incluido junto con el ‘streaming’.

La apuesta es mayor para Netflix en el mundo de los videojuegos, considerando que previamente ya se había adentrado a esta industria. Sin embargo, ahora lo hará con un enfoque especial en los niños.

Claramente este será un punto a favor para los padres, ya que esta aplicación promete ser un lugar seguro para los niños a la hora de jugar, sin incluir anuncios, ni tampoco contenido obsceno que interrumpa la diversión infantil.

Esta será una aplicación externa a la principal de Netflix, en la que podrá disfrutar de estos videojuegos. De hecho, este servicio ya está disponibles en las tiendas de app online para el alcance de sus dispositivos, especialmente en el caso de los celulares.

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Cabe aclarar aun así que, este servicio, al menos por ahora, no está disponible en Colombia. Esta app ya fue lanzada en países como Estados Unidos, Canadá, Filipinias, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia.

Sin embargo, se espera que el gran lanzamiento a nivel mundial se lleve a cabo a finales de este mismo mes de abril.