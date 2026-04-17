FIFA 27 fusionará lo mejor del fútbol con un mundo abierto al estilo de GTA; cuándo sale y precio

El mundo de los videojuegos no deja de evolucionar, y cada año sube la apuesta en innovación, realismo y experiencia para los jugadores. En ese contexto, EA Sports FC 27 se perfila como uno de los lanzamientos más esperados, no solo por los fans del fútbol, sino por toda la industria gaming.

Esta nueva entrega llega en un momento clave: después de un Mundial, cuando la emoción por el fútbol alcanza su punto más alto y los mejores jugadores del planeta vuelven a estar en el centro de la conversación global. Ese contexto hace que la expectativa se aún más alta y convierte al juego en una extensión de lo vivido en la cancha.

Pero lo que realmente genera conversación es su propuesta. Fifa 27 no busca ser solo un simulador de fútbol, sino una experiencia mucho más inmersiva. Entre los rumores más fuertes, destaca la posibilidad de un mundo abierto al estilo de Grand Theft Auto V, donde los jugadores podrían explorar ciudades, interactuar fuera del estadio y vivir la vida de un futbolista más allá de los partidos.

Este cambio marcaría un antes y un después en los juegos deportivos. La idea de salir del terreno de juego y construir una narrativa alrededor del jugador lo que rompe con el formato tradicional, llevando la experiencia a otro nivel.

“FIFA 27”:

Porque será mundo abierto estilo GTA, un cambio total de paradigma en juegos de futbol pic.twitter.com/44TCR69yZu — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) April 16, 2026

Además, se espera que el título incluya mejoras gráficas, inteligencia artificial más realista y modos de juego más dinámicos, reforzando la sensación de estar dentro de un partido real. Cada detalle apunta a hacer que el jugador se sienta parte del espectáculo y el juego no sea monótono.

En cuanto a su lanzamiento, todo indica que llegará en septiembre, con un precio aproximado de 341 mil pesos colombianos, ubicándose dentro de los grandes estrenos del año. FIFA 27 no solo promete un juego, promete una nueva forma de experimentar el mundo de los videojuegos. Si cumple con lo que anticipa, podría redefinir el futuro de los juegos deportivos.