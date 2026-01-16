Las 10 mejores canciones de Los Beatles para recordar su legado en su Día Internacional, según la IA

The Beatles marcaron un antes y un después en la historia de la música. Con su creatividad, innovación y letras atemporales, la banda de Liverpool construyó un legado que sigue vigente a lo largo de generaciones. Integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, la banda logró un impacto cultural a nivel mundial muy importante, llegando a tener una fecha especial para ser celebrados.

Aquí haremos un recorrido por 10 de sus canciones más icónicas, aquellas que definieron su sonido y los consagraron como leyendas inmortales. Dado su amplio y exitoso repertorio, decidimos dejar la elección en manos de la inteligencia artificial; a continuación, le contamos cuáles fueron los resultados. Lea también: Las 5 portadas de discos de rock que inspiraron a otras; Pink Floyd, The Beatles y más Día Internacional de Los Beatles; 10 mejores canciones de la banda La banda tiene un legado impresionante que abarca desde el popo más puro, hasta llegar al rock más crudo. Google Gemini fue el encargado de revelar las 10 mejores piezas dela banda, con el fin de entender cómo cambiaron la música, la cultura y hasta la forma de grabar para siempre. A Day in the Life (1967) Para muchos críticos es considerada como una obra maestra definitiva. El tema es el cierre de su etapa experimental, uniendo los fragmentos de Lennon y McCartney, creando el cierre perfecto para el disco ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.

Hey Jude (1968)

Este tema tiene un transfondo muy sentimental, pues la escribió Paul McCartney para consolar a Julian Lennon por el divorcio de sus padres. Durante un poco más de siete minutos, The Beatles consiguió hacer un himno universal de resilencia gracias a su icónico final.

Yesterday (1965)

Se puede decir que es la canción con más versiones en toda la historia de la industria musical. Fue la primera vez que Los Beatles salió del molde de “banda de rock” y elevó el pop con un cuarteto de cuerdad.

Strawberry Fields Forever (1967)

The Beatles marcó con este tema el inicio de la psicodelia en su máxima expresión. Su producción incluyó técnicas revolucionarias y es el retrato más profundo de introspección y nostalgia de John Lennon.

Let It Be (1970)

Esta fue una canción que se publicó muy cerca del final de la banda y se convirtió en un mensaje de paz muy poderoso. La letra nació de un sueño de Paul sobre su madre fallecida, siendo una gran inpiración para este gran éxito.

Le pede interesar: Día Internacional de Los Beatles: ¿por qué se conmemora a la banda cada 16 de enero?

Something (1969)

Frank Sinatra la llamó “la mejor canción de amor de los últimos 50 años”. En la canción se demuestra una sensibilidad y elegancia melócidas que no se han vuelto a escuchar desde entonces.

In My Life (1965)

Es una de las letras más personales y profundas de Lennon. La canción marcó la transición de las típicas canciones de amor de adolescentes, en algo más maduro y reflexivo.

Eleanor Rigby (1966)

El tema demostró que el pop también podría tratar de temas sociales muy profundos, sin necesidad de guitarras eléctricas.

I Want to Hold Your Hand (1963)

La canción desató la Beatlemanía y cambió por completo la industria musical a nivel mundial. Representa la energía explosiva, las armonías perfectas y el carisma que convirtieron a cuatro jóvenes en el fenómeno cultural del siglo XX.

Tomorrow Never Knows (1966)

Este es el claro ejemplo del por qué los Beatles fueron innovadores tecnológicos. Suena como música electrónica adelantada a su tiempo y efectos de sonido perfectamente procesados de forma artesanal.