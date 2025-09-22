La canción que John Lennon odiaba cantar; era de las más famosas:”No puedo tocarla”

Aunque Imagine se considera uno de los mayores legados musicales de John Lennon, el propio músico no siempre compartió la misma admiración por su famosa creación. La icónica canción, que fue lanzada en 1971 como parte del álbum homónimo, se convirtió rápidamente en un himno mundial de paz y unidad. Sin embargo, a lo largo de los años, Lennon confesó sentirse emocionalmente agotado de interpretar una y otra vez una de sus obras más emblemáticas.

El álbum Imagine representa una de las cumbres de la carrera en solitario de Lennon, quien, tras la disolución de The Beatles, continuó forjando su propia identidad artística. Con la canción ‘Imagine’, el músico británico se mostró más idealista y esperanzado que nunca.

En sus versos, planteaba un mundo sin fronteras, sin divisiones religiosas y sin posesiones materiales, algo que cautivó a millones de personas en todo el mundo. No obstante, tras el éxito masivo del tema, Lennon empezó a experimentar cierta incomodidad con la idea de tener que interpretarlo de forma constante.

¿Por qué Lennon se aburrió de tocar ‘Imagine’?

En una entrevista con el periodista Chris Charlesworth, realizada en octubre de 1973, Lennon reveló sus sentimientos sobre las constantes repeticiones en sus presentaciones en vivo.

“Eso es otra cosa que me desanima a tocar en vivo: tener que repetir lo mismo una y otra vez cada noche, y el público quiere escuchar las pistas que te identifican”, señaló con franqueza. Según el artista, la rutina de repetir las mismas canciones noche tras noche le resultaba particularmente agotadora, incluso si esas canciones se habían convertido en su carta de presentación.

“Recuerdo que canté ‘Imagine’ dos veces en un día mientras la ensayaba y eso me aburrió”, recordó, reconociendo la saturación emocional que le causaba interpretar una y otra vez una canción tan querida por su audiencia. A pesar de esta frustración, Lennon dejó claro que su descontento no era hacia la canción en sí misma. “No tengo nada en contra de la canción. De hecho, estoy muy orgulloso de ella, pero no puedo cantarla todas las noches”, explicó.

Lennon, como muchos otros músicos, entendía que el público deseaba escuchar lo que ya conocía. “Si voy a ver a un artista, espero oír lo que ya sé”, comentó, admitiendo que, en su rol de espectador, también comprendía la expectativa del público. Sin embargo, para él, esta expectativa llegaba con un costo personal, y aunque la canción ‘Imagine’ le otorgó una inmensa relevancia, interpretarla noche tras noche se volvía una carga emocional.

Para él, el éxito de Imagine fue a la vez una bendición y una maldición, una obra maestra que le brindó fama y reconocimiento, pero que también le causó un desgaste personal al ser repetida continuamente.