La canción de The Beatles que John Lennon escribió desde su más profunda tristeza

En 1968, The Beatles viajaron a la India para estudiar meditación trascendental, sin imaginar que ese lugar se convertiría en uno de los escenarios más íntimos y reveladores para John Lennon. Durante esa estancia, el músico atravesaba una profunda angustia personal, un estado emocional que lo llevó a escribir una de sus canciones más sinceras y conmovedoras, marcada por la vulnerabilidad y la introspección.

En una entrevista en ‘Anthology’, el músico se abrió por completo y contó detalles de este momento tan personal que lo llevó a escribir sintiéndose muy miserable.

“Lo curioso del campamento del [Maharishi] era que, aunque era muy hermoso y meditaba unas ocho horas al día, estaba escribiendo las canciones más miserables del mundo. En ‘Yer Blues’, cuando escribí ‘estoy tan solo que quiero morir’, no estaba bromeando. Así me sentía”, relató el cantante.

‘Yer Blues’ es una catalogada como una de las canciones más crudas del artista que trata directamente sobre la depresión, el aislamiento y la desesperación emocional. En la canción, utiliza un lenguaje extremo y casi claustrofóbico para expresar esa angustia, recurriendo al blues como vehículo para desahogarse emocionalmente.

A diferencia de otras composiciones más metafóricas de The Beatles, “Yer Blues” es frontal y sin filtros. Lennon exagera deliberadamente el tono trágico para transmitir cómo se sentía por dentro, llegando a describir pensamientos oscuros y una sensación constante de vacío