Las canciones de The Beatles que a Paul McCartney no le gustaban: ‘Across the Universe’ en la lista

Paul McCartney es una de las figuras más importantes en la historia de The Beatles. Como bajista, cantante y compositor, fue responsable de crear algunas de las canciones más recordadas del grupo, como «Hey Jude», «Penny Lane», «Let It Be» y «Yesterday».

Su estilo melódico, su versatilidad musical y su capacidad para escribir piezas memorables marcaron una parte fundamental del sonido de la banda británica que transformó la música popular en los años 60.

Le puede interesar: ¿John Lennon o Paul McCartney? IA definió quién es el mejor artista de The Beatles

A lo largo de su carrera, McCartney ha sido reconocido por estar detrás de grandes himnos de la banda. Sin embargo, a pesar de su papel central en la creación del extenso catálogo de The Beatles, hay algunas canciones que, por diferentes motivos, no figuran entre sus favoritas.

Las canciones de The Beatles que a Paul McCartney no le gustan

A lo largo de los años, McCartney ha mencionado ciertas canciones del catálogo de los Beatles que no le agradan o que simplemente no considera destacables. Algunas le generan incomodidad por el contexto en que fueron creadas, mientras que otras las ve como temas menores o hechos con fórmulas repetidas.

Una de ellas es “She Said, She Said”, ya que prácticamente no participó en su grabación. También ha expresado poco entusiasmo por “Revolution 9”, debido a su estilo experimental y al papel que tuvo Yoko Ono en su desarrollo.

Mire también: Esta es la canción menos popular de The Beatles, según Rolling Stone

“Yer Blues” y “Across The Universe” tampoco figuran entre sus favoritas por razones personales y tensiones internas del grupo en ese momento.

Otros temas, como “Hold Me Tight” o “Little Child”, fueron creados rápidamente para completar discos, y McCartney los considera canciones de relleno.

Canciones de The Beatles que no le gustan a Paul McCartney