Top 5 con las mejores canciones de The Beatles según la IA; ‘Let it Be’ en la lista

The Beatles es sin lugar a duda una de las agrupaciones de rock más influyentes e importantes de la historia del rock. Durante su trayectoria musical, la agrupación británica, conformada en 1960 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, logró éxitos inimaginables que la llevaron a convertirse en uno de los iconos culturales más importantes del siglo XX.

La agrupación de Paul McCartney inició su carrera interpretando covers de rock and roll y rhythm and blues. Sin embargo, al poco tiempo empezaron a componer sus propias canciones, las cuales se fueron convirtiendo en himnos del género a nivel mundial.

El 22 de marzo de 1963, The Beatles lanzó su primer trabajo discográfico titulado ‘Please Please Me’, el cual fue todo un éxito. El álbum se convirtió en el número uno en las listas de Reino Unido y permaneció allí durante 30 semanas consecutivas. Asimismo, catapultó a la banda a la fama internacional.

Después de su primer álbum, The Beatles continuó grabando otros discos entre los que se encuentran exitosos álbumes como ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, ‘The Beatles’ (The White Album) y ‘Abbey Road’.

Pese a su gran éxito, The Beatles se disolvió en 1970, solo 10 años después de que debutaron como agrupación en la industria musical. Sin embargo, aún después de más de 50 años, el legado de la banda está intacto y sigue resonando entre los fanáticos.

Las 5 mejores canciones de The Beatles, según la IA

A pesar de estar activos en la escena musical durante solo 10 años, The Beatles creó un enorme repertorio que incluye canciones de rock, folk y pop. La banda británica navegó por diversos géneros musicales, creando un valioso catalogo de canciones que aún siguen siendo relevantes en la actualidad.

Resumir la carrera de The Beatles en solo unas cuántas canciones es casi una tarea imposible. Sin embargo, Gemini, el chatbot de Inteligencia Artificial de Google, creó un top 5 con las que serían las mejores composiciones de la banda británica.

1. Yesterday

2. Hey Jude

3. Let It Be

4. A Day in the Life

5. Come Together