Estos son los grandes conciertos que hay en Bogotá en Marzo: Fechas, boletas y precios

Marzo llega con una agenda musical movida en Bogotá, pero más allá de los grandes titulares, lo que se siente es una ciudad que respira conciertos en distintos formatos y para públicos muy variados. Desde shows íntimos hasta festivales multitudinarios, la capital colombiana se alista para varias noches donde la música será protagonista.

Estos son los grandes conciertos que hay en Bogotá en marzo

Uno de los momentos más esperados será, sin duda, el Festival Estéreo Picnic, que se realizará del 20 al 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolíva. Durante tres días, este tradicional espacio de la ciudad cambiará su rutina habitual por escenarios, luces y miles de asistentes.

Le puede interesar: Festival Estéreo Picnic 2026 revela horarios oficiales por días: Consulte hora, artista y escenario

El cartel reúne nombres como Djo, The Killers, Nicolás y los Fumadores, Interpol, Deftones, Tom Morello, entre otros, una mezcla que va del hip hop al punk y la electrónica. Como es costumbre, el ingreso será con boletería y se espera que el parque se convierta en uno de los principales puntos de encuentro musical del país.

En paralelo a la fiebre del festival, el 20 de marzo el Movistar Arena recibirá a Bryan Adams con su gira Roll With The Punches. El músico canadiense, conocido por una carrera sólida y canciones que han sonado durante décadas en la radio, ofrecerá un concierto con entradas disponibles. Se espera un recorrido por sus clásicos, acompañado de temas más recientes, en un formato de gran producción.

Necesita saber: ¿Quiénes son Turnstile, una de las bandas de punk rock protagonistas del Estéreo Picnic 2026?

Un día antes, el 19 de marzo, el turno será para Tom Morello, quien se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con su Electric Full Band Show. Reconocido por su trabajo en Rage Against the Machine y Audioslave, el guitarrista llegará a la ciudad antes de su paso por el Festival Estéreo Picnic. Será un concierto con boletería, en un espacio más cercano que permite apreciar de primera mano su potencia en escena.

La programación comienza el 5 de marzo con Caloncho, quien traerá su gira ‘El tiempo es mi casa’ al Lourdes Music Hall. La propuesta apunta a un ambiente más íntimo, con sonidos frescos y una atmósfera acústica que conecta fácilmente con el público.

Ver también: Tom Morello, Estéreo Picnic y más conciertos de metal y rock para marzo en Bogotá y Medellín: Agéndese

Así, entre grandes recintos y salas más pequeñas, marzo se perfila como un mes diverso para la música en vivo en Bogotá, con opciones para distintos gustos y presupuestos.